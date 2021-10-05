南投國姓都市計畫購地受阻 公墓變公園恐成泡影
為加速都市化，南投縣國姓鄉公所規劃徵收已禁葬的第一公墓用地，打造環保綠地公園，現已購地達8成5，但部分地主疑不滿徵收價格過低，不願賣地，購地預算年底恐被收回，公所將串連村長、鄉代加強溝通，盼地主配合辦理協議價購。
國姓鄉公所指出，全鄉唯一劃定都市計畫腹地僅國姓村及石門村，第一公墓位居計畫腹地中心，靠近市區，更緊鄰住宅區，清潔隊也在附近，其存在嚴重影響國姓鄉都是計畫發展，經評估決定，由公所徵收購入墓地，再都更為環保綠地公園。
國姓鄉長丘埔生說，公所預計協議價購約1.5公頃公墓用地，透過都市計畫通盤檢討，變更為環保及其他公共設施用地，再重新規劃為綠能、綠美化的環保園區，獲鄉民代表會全力支持，年初即召開土地協議價購說明會，並於8月公告禁葬。
而在公所、鄉代會努力下，以公告現值8成價格徵收達1.27公頃，占總面積85.3%，僅剩不到15%土地尚未購入，未料，部分地主疑不滿徵收價格過低，遲未與公所協商辦理協議價購，而年底前若未完成購地，相關預算遭收回，都市計畫恐中止。
國姓鄉代會主席林東漢說，國姓鄉都市計畫很早就擬定，因為第一公墓才遲遲無法推行，如今公所願意出資購地，加速推動都市化，並改善令人嫌惡的公墓問題，對地方發展具正面效益，盼地主能配合徵收，鄉代、村長也會協助公所加強溝通。
公所則表示，第一公墓用地若能完整購入，經遷葬並都更完成，就能重新打造成生態綠能兼具的環保綠地園區，除能作為鄉民生活休閒去處，也能增加資源回收物儲存空間、清潔隊員休息室及管理室等，普遍提高國姓鄉的土地利用價值。
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