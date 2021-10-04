彰化鹿港糕餅文化節國慶連假登場 還可抽iPhone

隨著疫情緩和，各項管制放寬，彰化縣鹿港鎮公所也將於10月9日至11日國慶連假在公會堂廣場舉辦鹿港糕餅文化節活動，其中排隊名店明豐珍兔仔寮牛舌餅、頂番婆的新口味蛋黃酥都提供限量販售，消費還可抽iPhone 13 pro max、抽電視。

五倍券即將在10月8日啟用，鹿港公所也趕在疫情緩和時，宣佈如期舉辦鹿港糕餅文化節，希望為在地商家搶到五倍券商機。

鹿港鎮長許志宏說，今年共有12家知名糕餅業者與2家茶行參與活動，將在公會堂廣場以市集方式展售糕餅，當天還有音樂、魔術表演、集點抽大獎，打卡送好禮及DIY體驗，並搭配桂花巷藝術村找樂趣市集活動，集合文創、美食、手作好吃又好玩。

鹿港以傳統糕餅聞名，早期富裕人家甚至有自家糕餅師傅，研發及傳承下來很多令人懷念的古早味，除了以鳳眼糕聞名的老街鄭玉珍屬百年老店外，也有不少近年嶄露頭角的排隊名店，例如位於頂番婆的「新口味」蛋黃酥，今年還被媒體選為全台蛋黃酥排名前五名，新口味活動三天每天限量100盒蛋黃酥，每人限購兩份，下午4點發號碼牌；還有總是大排長龍的小店明豐珍兔仔寮牛舌餅3天將提供200包牛舌餅，限購時間下午2點半。

參加的店家包括還有御品齋的彩頭酥、喜悅喜餅蛋糕行的喜餅、旺來香餅舖手工餅乾、華興珍餅舖麻糬Q餅、粘記餅舖白雪酥、加賀蛋糕麵包坊梅子酥、鼎泰興水蒸蛋糕、鄭玉珍餅舖鳳眼糕、里昂鹹蛋糕、阿振麵茶、東茂茶行、力野茶陶所等。