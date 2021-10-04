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可以開唱了！中市5日起受理KTV申請復業

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府明天起受理KTV申請復業，電子遊戲場與資訊休閒業不用申請，須遵守防疫規定。圖／中市經發局提供
台中市政府明天起受理KTV申請復業，電子遊戲場與資訊休閒業不用申請，須遵守防疫規定。圖／中市經發局提供

中央流行疫情指揮中心9月27日宣布部分休閒娛樂場所有條件開放，台中市政府晚間宣布，明天起受理視聽歌唱業(自助式KTV及電話亭KTV)申請復業。市府重申，經核准有條件開放的場所務必遵循防疫指引規範，市府將加強查核，要求業者落實防疫措施，如違反防疫措施，可依傳染病防治法裁罰。

經發局表示，國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布明日起有條件開放視聽歌唱業(自助式KTV及電話亭KTV)，須遵守預約制、實聯制、量體溫、加強通風換氣等措施外，不得有陪侍服務行為，且從業人員應6成以上施打至少1劑疫苗滿14天，依經濟部公布的防疫管理措施指引辦理。

市府整體防疫政策與中央一致，要求遵循除飲水(含飲料)外不得有其他飲食，唱歌時須全程戴口罩，且每組顧客消費完，應清消包廂環境設備，維持場所良好通風，每2小時進行換氣等措施。市府明日擬具申請書等文件，開放業者至經發局官網下載申請。

經發局指出，依中央最新公布指引，電子遊戲場所、資訊休閒場所復業無須事先申請，但業者須遵守顧客1人1機遊玩、場內錄影及顧客離開機台後須立即消毒，市府籲業者保持審慎防疫態度。

KTV 疫情 台中市

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