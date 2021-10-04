南投力行路崩200米闢便道已月餘 可望10天內搶通

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路約30.7K處於今年8月嚴重崩塌，道路中斷，當地3村6部落居民須改道通行，出入不便，縣府為此斥資逾2000萬元闢便道並加固上邊坡，縣長林明溱表示，10天內重鋪混凝土路面後即可搶通恢復通車。

縣府指出，今年8月盧碧颱風、豪雨接連襲台，投89線30.7K處同月27日下午發生嚴重崩塌，200多公尺路基塌毀或埋沒，當地後山3村6部落逾2000居民出入交通，以及農產運輸慣用道路中斷，必須改道台8線紅香、新望洋支線通行。

只不過，紅香、新望洋支線等替代路線路崎嶇難行，且繞路費時，居民仍盼縣府能恢復投89線主線通行，縣長林明溱災後就親往視察，而因整體復建工程耗大，評估後先以開闢便道因應，搶修闢建月餘，林今天再赴災害現場督導搶修進度。

林明溱表示，為盡快恢復當地安全及便捷交通，縣府斥資600多萬元開闢便道，趕工搶修已1個月，已大致闢建完成，10天內重鋪混凝土路面，即可恢復通車；另，為求安全，再加碼1400萬元將仍有坍方疑慮的上邊坡掛網噴漿加強保護。

至於該路段能否徹底復建，縣府表示，中央對於是用邊坡治理、興建橋梁或明隧道意見不統一，今年僅核定補助縣府復建工程的規劃經費，後續將委請專業工程顧問公司規劃提出具體分析評估，爭取中央最優先補助徹底復建，解決坍方問題。