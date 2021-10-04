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顛覆養生觀念 彰化溪湖人瑞吃冰吃甜點快樂慶百歲

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮人瑞錢金治（右）數鈔票，證明頭腦靈活。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮人瑞錢金治（右）數鈔票，證明頭腦靈活。記者簡慧珍／攝影

10月14日是今年九九重陽節，地方首長忙著送禮和祝福百歲人瑞，每位人瑞反應不同，彰化縣溪湖鎮人瑞錢金治耳聰目明又頭腦靈活，收到縣政府和鎮公所的兩個紅包後當場數錢，一張不少才收起來，讓賀客都笑了。

溪湖鎮有10名百歲人瑞，鎮長黃瑞珠今天探望目前居住溪湖的8位人瑞，清一色是女性。大庭里人瑞錢金治105歲，人瑞之中最為年長，除了背部略傴僂，耳聰目明又能走動，還很健談，今天看到黃瑞珠、縣政府參議曾金來等人登門祝賀，相當開心。

黃瑞珠問候錢金治的生活起居與健康狀況之後，奉上縣政府和鎮公所贈送的兩個大紅包，錢金治打開一一細數，「這包10張一千塊」，她接著數鎮公所送的紅包，「嘛係10張一千塊」，細數無誤後拿著手上。她精明的舉動讓眾人都笑了，說「阿嬤絕對不會失智。」

錢金治與兒子李萬培一家人同住，家人表示，「阿嬤」酒量很好，也很豪爽，親友邀飲她都一口答應不推辭，但年紀大了，酒後有時不太舒服，前年起家人不再買酒給她，此外，「阿嬤」很有理財觀念，「大概姓錢，所以對金錢數字很清楚。」黃瑞珠等人聽了又笑了。

人瑞各有養生之道，有的飲食清淡，有的不忌口但以蔬果魚肉等天然食品為主，錢金治的家人說「阿嬤」喜歡吃冰，到現在仍把冰品當點心，也喜歡吃糖果餅乾，但家人會控制以免吃太多不利健康。

鎮長黃瑞珠表示，長者歷閱豐富，累積相當多生活和識，就像人生的活辭典，每年她拜訪人瑞，都能從他（她）身上看到多彩多姿的人生樣貌，學習很多生活常識，有人說吃冰對身體不好，錢金治卻吃到百歲，有人認為年長者應衣著寬鬆舒適，汴頭里楊陳嫌穿祺袍和頭髮別上一朵大紅春仔花，可見世俗很多見解未必準 確，保持樂天知足的心情最重要。

阿嬤 紅包 彰化 重陽節

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