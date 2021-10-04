國慶連假到南投竹山看戲聽歌逛市集 用五倍券抽現金

南投縣政府9日舉辦「傳藝來投暨山城Local生活節」，邀民眾國慶連假到竹山鎮看戲、聽歌、逛市集，搭配中央振興五倍券，在南投消費滿新台幣200元即可參加現金抽獎。

「傳藝來投暨山城Local生活節」9日將在竹山菸葉館登場，今年特別邀黃俊雄布袋戲、信義鄉布農八音等團體精彩演出，現場也規劃文創市集攤位，民眾看表演同時可選購文創商品，晚間還有「電音趴」，南投縣政府今天邀民眾國慶連假到南投看戲、聽歌、逛市集。

南投縣副縣長陳正昇表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央發放振興五倍券，縣府10月起配合南投溫泉季、花卉嘉年華、南投燈會等活動推出振興消費抽獎活動，民眾只要使用五倍券在南投消費滿200元，即可參加現金抽獎。

陳正昇說，南投縣幅員遼闊，偏鄉居民多無法參與藝文展演，感謝文化部補助經費，讓縣府邀藝文團體下鄉演出，拉近民眾與藝術的距離，並呼應文化部期望的開拓藝文人口、活絡偏鄉藝文發展等目標。

觀光處表示，這場活動下午2時到晚間9時在竹山鎮竹山菸葉館舉行，歡迎民眾利用國慶連假來南投使用五倍券，到竹山看戲、聽歌、逛市集，提醒入場務必配合人流總量管制，並遵守實聯制、戴口罩、量體溫等防疫措施。