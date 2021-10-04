中市府保留北屯百年荔枝森林 規劃特色秘境公園

台中市北屯區三光里內有一片百年荔枝老樹林，原是社宅預定地，台中市政府今天表示，經溝通後決定保留現存上百棵百年荔枝樹，規劃為特色秘境公園，預計明年4月完工。

建設局長陳大田表示，這處公園規劃原址為北屯區東山段91、92及96等3筆國有土地，原為共好社宅預定地，市長盧秀燕尊重當地居民及公民團體意見，溝通後，原地保留現存上百棵樹木與放送局北屯機室冷卻池遺跡，並進一步將0.54公頃的土地整體規劃為具有教育意義及休憩功能的「荔枝老樹公園」。

陳大田指出，這次公園闢建計畫，主要目的是完善這塊都市生態圈重要的綠地，保留基地內的老欉荔枝群，並透過設計老樹的故事與區域更緊密連結，同時採用避免傷及既有樹木的方式優化環境，重視樹木修剪及棲地復育，讓生態及建設在都市中取得平衡。

陳大田說，園區內也將設置市民休憩使用相關設施，包含入口意象塑造、原有圍牆降低以增加視覺通透性、低強度環境照明設備及流暢步道動線等。

建設局指出，這項工程計畫面積約5400平方公尺，工程造價新台幣近千萬元，規劃設計階段邀集地方團體及專家學者實地踏訪，藉由「棲地保育、低度擾動、簡易綠化」為主軸開發，預計今年10月底前開工、明年4月完工。