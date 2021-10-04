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南投竹山天梯吊橋花兩年多整修 預計11月第一周重新開園
經過兩年多的封園維修，南投竹山天梯吊橋預計11月第一個周末開園，南投縣風景管理所指出，竹山天梯是全台第一座的觀光吊橋，配合中央疫情降級解封，並順利委外經營，將重啟開放入園，結合周邊的八卦茶園、紫南宮和溪頭、妖怪村、杉林溪森林遊樂區等，觀光資源連成一線，很值得國人一遊。
南投縣風景管理所指出，日本技師20多年前以當地道路危險，設計在立秋寮溪上興建階梯式吊橋，全長約136公尺，共有208階，兩端落差超過20公尺，底下又是深百公尺的太極峽谷，相當壯觀，「竹山天梯」之名不脛而走，吸引大批遊客，縣府在2009年設立風景區，並收取門票，曾經最多曾每日上萬人參觀，之後盛名不再，每日不到兩百人。
南投風管所說，考量到南投縣內多山，吊橋是幫助旅客最快達到景點的建築，竹山天梯吊橋風景區應時而生，是前往太極峽谷風景區的必經之處，加上沿途有青龍瀑布、飛來石、人面石等景點，過去挾景觀及運動型步道的吊橋，具備壯麗的峽谷景觀，一度吸引大量遊客參觀，但最近因部分園區外道路中斷，宣布封園整修迄今。
竹山天梯風景區因為園區道路中斷、設施毀損封園維修，如今整修完成，預計11月第一個周末開園，風管所透露，因為竹山天梯地點偏遠，管理上需投入大量人力、物力，但公部門經營缺乏彈性活力，有意透過委外經營，加強方便年長者旅遊設施，才能吸引民眾旅遊。觀光詳情請洽南投縣風景區管理所049-2246058。
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