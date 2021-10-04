勞動部安穩僱用2.0延長 中彰投逾2000人受惠

勞動部推動的安穩僱用計畫2.0受理期限將延長到111年6月30日，勞動力發展署中彰投分署今天表示，到9月底已成功協助逾2000人就業，有需要的民眾可提出申請。

為降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對就業市場的影響，勞動部決定將「安穩僱用計畫2.0」受理期限，自110年9月30日延長至111年6月30日，以鼓勵雇主提供優質職缺及提升民眾工作意願。

勞動部勞動力發展署中彰投分署表示，到9月底為止，已運用此計畫成功協助逾2000名民眾就業，有意參與的民眾，可至台灣就業通的這項計畫專區提出申請，透過公立就業服務機構開立「安穩僱用計畫2.0」推介卡上工，勞雇雙方均有津貼可以請領，共同創造勞雇雙贏。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，「安穩僱用計畫2.0」自7月12日啟動，截至9月底，中彰投區已有超過1200家廠商提出計畫申請，職缺種類相當多元，符合計畫資格者，將依全時工時或部分工時不同，最高補助雇主新台幣1萬5000元至3萬元，補助受僱勞工1萬元至2萬元，最高補助4個月。

林淑媛提醒符合資格的雇主或失業勞工，把握明年6月30日截止的有效機會提出申請，若想進一步瞭解「安穩僱用計畫2.0」內容，請至「台灣就業通」網站查詢，也可就近洽詢中彰投區各公立就業服務機構。