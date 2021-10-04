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台中神岡農會信用部豐洲、社口分部 今開始營業

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市神岡區農會信用部豐洲及社口分部今天開始營業。圖／台中市農業局提供
台中市神岡區農會信用部豐洲及社口分部今天開始營業。圖／台中市農業局提供

台中市政府農業局持續輔導神岡區農會信用部寬提備抵呆帳、節省費用開支，強化信用部風險承擔能力及提升資本適足率，神岡農會努力改善財務結構下，神岡區農會信用部豐洲及社口分部去年11月符合增設信用部分部資格，經行政院農業委員會110年1月5日核准，今天開始營業，擴大農民服務地點。

台中市農業局表示，神岡區農會信用部91年7月26日奉財政部命令讓與銀行承受，97年3月間提出申請重設信用部，經行政院農業委員會於97年11月5日核准設立，98年8月3日正式營業；該會為提供當地農民金融服務，雖分別於102年、108年已獲行政院農業委員會同意設置豐洲及社口延伸櫃檯派員常駐服務，但仍積極朝設立分部目標努力。

農業局指出，神岡區農會信用部及分部從無到有，秉持著穩健經營理念，在總幹事的領導、全體員工努力及理、監事的督導下，截至今年9月底，存款金額為38億4029萬元，放款金額為19億1879萬元，逾放比率0.01%，授信資產品質良好，經營狀況持續成長，未來農業局將繼續輔導市轄農會信用部穩健財務、強化風險管理，並有效提升授信資產品質及經營績效，以保障存款人權益，落實及穩定地方農業金融秩序。

今天的揭牌儀式，農委會農業金融局長李聰勇、專門委員劉錦慧、台中市政府農業局主任秘書陳柏宏、全國農業金庫台中分行經理李榮忠、主任鄭坤海、神岡區農會理事長姚文榮及總幹事王偉道等人參加。

信用 農會 行政院

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