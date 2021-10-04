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打疫苗又烏龍！第一線醫護：最近疫苗種類多得很小心

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
AZ疫苗。示意圖／聯合報系資料照
AZ疫苗。示意圖／聯合報系資料照

大里仁愛醫院傳出疫苗施打劑量不足，召回40多名洗腎患者補打疫苗。第一線醫療人員認為，疫苗接種劑量不足，顯示醫院內控或訓練出現問題；不過，最近要打的疫苗太多了，新冠疫苗就有高端、AZ、莫德納與BNT等4種，再加上流感疫苗等，第一線只能小心再小心。

台中市診所協會理事長曾崇芳說，人不是萬能的，難免有疏失，但醫療行為要求精準不容出錯，尤其台灣要達到8成完整的疫苗覆蓋率，至少到明年四月前都得持續打疫苗，醫護人員得更小心謹慎，避免任何出錯的可能。

曾崇芳說，如果是接種疫苗人員，各種疫苗的施打方式、劑量等，務必要熟悉、確實交班，非疫苗接種人員也要累積相關知識，一旦被調派支援才能上手，接種過程有任何疑問都要往上通報、確認。

第一線醫護人員說，疫苗接種出錯當然是醫院內控或訓練不足等問題，不過現階段疫苗太多了，光新冠疫苗就有4種，高端是單劑型最簡單，AZ、莫德納開瓶後每劑抽0.5CC，BNT得稀釋再抽取0.3CC，加上注射量很龐大，必須要非常小心。

衛生局人員表示，因為疫苗種類多，加上流感疫苗同步開打，中央要求配合接種的診所，每次只能配發一種新冠疫苗，以免忙中有錯；大型醫院施打量能大，不可能只配發一種新冠疫苗，但要求分流施打，不同疫苗不要交叉施打，減少錯誤發生。

曾崇芳說，疫苗接種劑量不足，補打把劑量補足就好，不像先前BNT疫苗打到原液，得擔心有併發症等問題，算是不幸中的大幸；至於補足劑量後對疫苗效價的影響？目前沒有相關研究，建議要追蹤研究這些人的抗體產生情形。

新冠疫苗 流感疫苗 BNT

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