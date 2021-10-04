彰化推智慧農業 產官學合作 解決缺工、災害問題

彰化縣政府今天與陽明交通大學、廣達、中華電信簽定推動智慧農業產官學合作備忘錄，「智慧農業推廣中心」也揭牌正式啟用，彰化縣長王惠美表示，智慧農業與科技的運用將成為農業必然要走的路，可以解決農村人口老化、農業缺工的問題，也能達到智慧農業防災效果。

彰化縣長王惠美、國立陽明交通大學「廣達交大聯合AＩ研究中心」主任林一平、廣達電腦技術長暨副總經理張嘉淵、中華電信台灣南區電信分公司副總經理梁冠雄今天在彰化縣府簽訂「推動智慧農業，產官學合作」MOU，農會、及青農代表等也共同見證。

王惠美說，農業現正面臨氣候變遷、從業人口老化等問題，今年5月有旱災，8月有水災，對農業造成更多挑戰，過去農民靠天吃飯，現在透過科技可以減少這些問題，所以縣府也帶領農民運用智慧科技，朝向「省時、省工、省力」的目標，走向智慧農業轉型之路。

縣政府「智慧農業推廣中心」正式揭牌啟用後，也將推廣「智慧農業相關設施」補助計畫，王惠美說，感謝廣達與陽明交大提供免費的智慧農業環控設施設備2套，在彰化縣農會所轄農場設置「標準示範場域」，也辦理2場說明會，讓大家更了解智慧農業的重要性，今天有許多青農當場就對智慧農業表達極高興趣。

王惠美說，縣府目前每一案場補助比率上限為50％，實際補助金額上限為30萬元，如果設施面積超過0.5公頃或具特殊性之農產業，則以專案辦理補助，每案最高補助金額是新臺幣100萬元，希望透過輔導補助，讓彰化農產業再升級。

林一平說，此次請廣達公司量產智慧感測器及AI平台，整個物聯網的部分則由中華電信處理，廣達提供的農業智慧感測器準確度更高，希望未來彰化的智慧農業上變成世界典範。

張嘉淵說，廣達董事長林百里最大的希望是將科技用在對人類有幫助的健康、農業或民生等，廣達的奮鬥目標就是給合最頂尖的科技，協助如農業等，來解決人類將面對的問題。此計畫透過不論是智慧型的感測器、後台的雲端運轉、大數據分析，再透過中華電信5G傳到農田運用，希望能協助彰化縣成為世界頂尖的智慧標竿，加速智慧農業轉型。