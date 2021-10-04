戶外山林不戴口罩？ 溪頭遊客人多聚集時有條件實施

中央疫情指揮中心10月5日起調整戶外戴口罩規定，在山林包含森林遊樂區、海濱活動無須戴口罩，台大實驗林管處上午指出，基於降級解封以來，溪頭、鳳凰自然教育園區入園遊客人數有穩定回復跡象，建議若無法保持戶外1公尺社交距離，仍應戴口罩；並宣布振興五倍券可適用園區門票，及所屬教育中心的住宿餐飲消費，但不找零。

台大實驗林指出，中央公布10月5日起農林漁牧工作於空曠處，在山林包含森林遊樂區、海濱活動無須戴口罩，仍應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離，若遇有人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離，就應戴上口罩。

溪頭自然教育園區表示，近日陸續放鬆相關防疫規定，台大實驗林管理處宣布從8月24日起，入園人數限制從3500人放寬至4500人，中秋連假第2天，不但湧入大量人車潮，警方啟動車位「滿場分流」，將排隊車輛強制引導至其他景點才紓解車流，園區統計全天遊客量，竟突破8000大關，創本土疫情5月爆發以來的新高。

基於中央進一步放寬山林戶外戴口罩限制，溪頭、鳳凰自然教育園區再度呼籲遊客，歡迎大家來園區享受芬多精，但請遵守政府相關規定，入園遊客於購票場所及搭乘電動車等體驗活動時，仍請佩戴口罩，落實保持社交安全距離、勤洗手，並避免群聚，