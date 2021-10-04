防疫管制放寬 高美濕地木棧道10月5日起上限為900人

新冠肺炎疫情原本嚴峻，知名的台中高美濕地木棧道上限管制人數為691人，現在疫情趨緩，因應中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁各場域防疫措施，高美濕地木棧道調整人流管制措施，自明天起以900人為限，採「一進一出」方式管制；另配合10月日落時間，為維護民眾安全，每天下午5點30分關閉木棧道，屆時現場巡守人員將進行管制及清場。

台中市農業局表示，民眾到高美溼地，須遵守「高美野生動物保護區分區管制範圍暨相關管制事項」，可進入木棧道末端的永續利用區體驗生態，不得從事游泳、浮潛及其他各式需器具輔助的活動，或其他經主管機關公告的水域遊憩活動，違反將依野生動物保育法規定，處5萬元以上、25萬以下罰鍰。