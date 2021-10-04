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中部最大美人湯合法露營區將開幕 地方要求優惠居民

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭清水岩露營區即將開幕，地方希望優惠在地居民。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭清水岩露營區即將開幕，地方希望優惠在地居民。記者簡慧珍／攝影

費時10年改頭換面，彰化縣社頭清水岩露營區近日將開張營業，傾向全區收費進場，社頭鄉公所期滿期待帶起觀光旅遊熱潮，但建議每天上午8點前免費讓社頭鄉民入內運動，鄉民票價減半，跟地方共生共榮。

社頭清水岩即將營業，前縣長魏明谷迫不及待今天宣布這項喜訊，並表示2015年9月他向交通部觀光局提送「清水之森．幸福東南角」計劃案，想打造一個多元遊憩的露營區，同年12月22日獲得觀光局核定兩億元經費，整體工程已在2019年底完工，去年（2010）年11月簽約委外經營中部面積最大，同時擁有「美人湯」的合法露營區。

縣政府表示，社頭清水岩露營區面積約12公頃，分為溫泉區和露營區，露營區約10公頃，上個周日（10月3日）開始營運，廠商會在開幕時公布營業項目和收費辦法，縣政府的工作是做好前置作業，包括抽驗地下溫泉的品質，檢驗顯示溫泉水溫攝氏35至36度，今有碳酸氫納等天然礦物質，抽起後將加熱作為營業泡湯用。

社頭耆老言之鑿鑿，清水岩曾有溫泉。前縣長卓伯源全力推動觀光，曾委託專業公司探勘溫泉，確實有地下泉水。社頭鄉長劉錦昌表示，樂見社頭清水岩露營區環境煥然一新可以帶動地方旅遊，鄉公所將和縣政府研議串連社頭鄉各觀光工廠、景點，推出帶狀旅遊以繁榮地方。

劉錦昌說，社頭鄉很多鄉民上午到露營區運動，未來營運商採全區收費，鄉民無法再進去，鄉公所將請包商免費讓鄉民到園區做早晨運動，其它地區減半收費，畢竟在地居民會到裡面露營的機率不大，包商損失有限，但有助敦親睦鄰。

露營區 社頭鄉 溫泉

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