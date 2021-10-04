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影／后里23日森林園區草皮廣場舉辦爵士森林音樂會
台中市后里區公所將辦特色文化觀光產業宣傳「后里阮ㄟ愛」系列活動，活動以閩南語諧音「給你」讓后里化身為最有人情味的給予者，安排創意旅遊親善大使選拔和攝影比賽，10月23日更在后里森林園區大草皮廣場安排戀戀后里爵士森林音樂會。
后里區公所區長賴同一表示，后里有古蹟、馬場、鐵馬道、秘境、美食還有豐富農特產品及滿滿的人情味，后里的在地特色后里的美希望能漫延出去，讓更多人走進后里。
這次規劃后里在地特色文化觀光產業宣傳活動「后里阮ㄟ愛」系列活動，活動包含「你是后里的眼」攝影拍照競賽，邀請大家一起來分享眼中的后里，還有總獎金10萬元可拿；「創意旅遊親善大使」旅遊代言人選拔競賽，尋找熱愛旅遊、熱情會說故事的人發現不一樣的在地特色，得獎者除了能獲得高額獎金外，還能邊玩邊領周薪，總獎金高達30萬元。
后里是薩克斯風的故鄉，將在森林公園安排「戀戀后里爵士森林音樂會」，邀請以「葉片之上」專輯獲得2020金音獎最佳爵士專輯獎和最佳爵士歌曲獎的羅妍婷，和入圍第32屆金曲獎年度專輯獎、最佳新人獎的青虫aoi，與當地表演團體演出同步線上直播，更規劃獎品總價值10萬元的線上摸彩。
后里阮ㄟ愛系列活動：
A 「創意旅遊親善大使」選拔競賽報名 2021年10月4到10月17日
B 「你是后里的眼」攝影拍照競賽徵件 2021年10月4日到10月17日
C 「戀戀后里爵士森林音樂會」 2021年10月23日下午5點到晚上7點30分
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