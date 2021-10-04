疫後首場電音趴 南投「山城Local生活節」9日登場

為推廣藝文，並復甦國旅，南投縣政府將傳統藝文表演結合地方青創，9日將舉辦「傳藝來投暨山城Local生活節」，今辦理記者者，活動當天有黃俊雄布袋戲團、布農八部合音等演出，更有疫後首場電音趴，盼活絡偏鄉藝文及疫後觀光經濟。

副縣長陳正昇指出，國內旅遊因疫萎靡2年，近期漸回溫，縣府看準10月起發放五倍券，串連各產業及店家推出加碼措施，消費滿200元上網登錄發票周周抽10萬元，還有2波加抽現金50萬、30萬和20萬元，同時辦活動拉抬旅遊人氣。

而南投因縣轄遼闊，不少區域位居偏鄉，居民罕有機會參與藝文盛事，今年因此將傳統表演藝術文化結合觀光、地方青創，向文化部爭取經費補助辦理「傳藝來投暨山城Local生活節」，盼將藝文紮根地方，更吸引遊客到南投安心旅遊。

觀光處長陳志賢說，「傳藝來投暨山城local生活節」9日將於竹山菸葉館登場，活動結合傳統藝術及跨世代年青人的音樂節目，除有黃俊雄布袋戲團、布農八部合音等演出，還有文創市集攤位，晚上則由當地竹山創青共好協會籌辦「電音趴」。

陳正昇表示，藉由藝文活動與在地文化的結合，擴展南投觀光能量與傳承傳統藝術文化歷史，而該活動剛好在國慶連假期間，相當適合一家大小前來竹山看劇、聽歌、逛市集，縣府也會加強推動安心旅遊以及安心旅宿等政策。