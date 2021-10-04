員林人瑞養生三法 竟與現代醫學不謀而合　

誰說女兒是賠錢貨？彰化縣員林市百歲人瑞許林滾由女婿、女兒奉養，今天市長游振雄前往探視，愛熱鬧的許林滾招呼眾人「來坐，呷點心、呷水果。」收到市公所禮物金戒指、賀匾和蛋糕，口罩掩住笑得合不攏的嘴。

員林市百歲人瑞14人，位居彰化縣第二多，僅次於彰化市，市長游振雄本月開始挨家拜訪，今天探望今年剛滿百歲的許林滾及其他6名人瑞。

許林滾一早穿戴整齊，端坐家裡等待賓客上門，當市長游振雄等人到達，人聲喧嘩，許林滾笑得眼睛瞇成一條線，招呼眾人「來坐」。游振雄先恭喜她「老康健，吃百二」，接著為她戴上金戒指，送上一盒蘋果，然後閒話家常，因許林滾重聽，多半由家人代答。

許林滾的女兒許萱娥說，母親上午喝一杯牛奶、吃半顆饅頭或包子，近午吃點心，午餐吃一般蔬菜魚肉，晚上很少吃，因沒牙齒，戴假牙進食也吃不快、吃不多，吃得少但健康，要求日常作息和家人一樣「有上、下班」規律，凡事樂觀不操煩，做到以上三點應該是長壽之道。

許林滾是家中長女，老一輩觀念認為大女兒就是父母的幫手，理應留在家裡做家務，因此許林滾無法上學，從小幫父母照顧13名兄弟姊妹，養成吃苦耐勞的個性。她婚後跟隨丈夫務農，教養子女，等到孩子都長大成家，為感謝她持家辛勞，子女輪流陪伴到泰、日、美、印等國家旅遊。

7年前跌倒，許林滾被女婿江春舟和女兒許萱娥接回同住照顧，起初還很走動，因年邁行動越來越不方便，現在都由看籍看護工抱著進出客廳和房間。許林滾很喜歡聊天，可是重聽，聽不太見別人的回答和提問，對談有時雞同鴨講，不過許萱娥說，如有人罵「阿嬤」，阿嬤就得聽。眾人聽了都哈哈大笑。