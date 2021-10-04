洗腎患者接種疫苗劑量不足 大里仁愛醫遭停權處分

台中市大里仁愛醫院發生有40名洗腎患者接種AZ疫苗的劑量不足，需回院補接種劑量。台中市政府衛生局調查，疑交班人員交接訊息錯誤，對醫院處以疫苗接種停權處分。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）目前持續，新北市恩主公醫院因未稀釋BNT疫苗就為民眾施打，造成25人施打疫苗原液，遭新北市政府開罰。台中市也發生大里仁愛醫院施打疫苗劑量不足。

台中市衛生局今天表示，接獲民眾反映2日派員調查，院方說明，疑因交班人員訊息內容錯誤且未遵循用藥原則「三讀五對」所致，造成40名洗腎患者接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗劑量不足，發現異常後即依疾病管制署規定，通知患者補接種。

衛生局指出，患者的第2劑AZ疫苗應施打0.5cc，但只打了0.1cc，除4人因個人因素外，其餘均已完成補打，目前都未有身體不良反應。院方成立專案小組，持續追蹤患者施打後狀況，並徹底檢討改進杜絕類似情形發生。

對於醫院接種作業流程疏失，影響民眾健康權益，衛生局已處以疫苗接種停權處分，並責成院方提報異常事件檢討報告，如經調查釐清有涉及違反傳染病防治法、醫療法或其他相關規定，將依法辦理。