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影／台中西屯水管爆了 路面積水流不停水公司搶修中

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市西屯區漢口路二段在今天清晨5時許有水管疑似爆管，路面有大量積水，警方到場交管。圖／讀者提供
台中市西屯區漢口路二段在今天清晨5時許有水管疑似爆管，路面有大量積水，警方到場交管。圖／讀者提供

台中市西屯區漢口路二段今天清晨疑似路面下的水管爆管，導致自來水不斷從水面冒出，第六警分局何安所獲報後到場交管，水公司也已到場搶修，原本路面蓄積的大量積水，已隨著止水逐漸消退，不過截至今天上午8時為止，仍未完成搶修，仍由警方交管中，第六警分局呼籲用路人行經該處需小心，配合指揮通行。

台中市第六警分局在今天清晨5時許獲報，西屯區漢口路二段151號前，疑有道路地下水管「爆管」，而且水流很大，不斷從路面冒出來，何安所警員到場查處，發現的確有民眾回報狀況，趕緊通知水公司，並放置三角錐並使用封鎖線封鎖漢口路二段（大信街至寧夏路範圍），並在現場實施交通管制，以防民眾誤闖致生事故發生。

台中市第六警分局表示，目前水公司已到場止水、搶修，路面的積水已退，但截至上午8時為止，仍未完成修繕，用路人行經該處，仍需配合指揮，放慢速度通行。

台中市西屯區漢口路二段在今天清晨5時許有水管疑似爆管，路面有大量積水，警方到場交管。圖／讀者提供
台中市西屯區漢口路二段在今天清晨5時許有水管疑似爆管，路面有大量積水，警方到場交管。圖／讀者提供
台中市西屯區漢口路二段在今天清晨5時許有水管疑似爆管，路面有大量積水，警方到場交管。圖／讀者提供
台中市西屯區漢口路二段在今天清晨5時許有水管疑似爆管，路面有大量積水，警方到場交管。圖／讀者提供
台中市西屯區漢口路二段在今天清晨5時許有水管疑似爆管，路面有大量積水，警方到場交管。圖／讀者提供
台中市西屯區漢口路二段在今天清晨5時許有水管疑似爆管，路面有大量積水，警方到場交管。圖／讀者提供

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