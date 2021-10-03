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日月潭魚虎除不盡 南投縣府發現「1年抱卵2次」驚呆

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府近期電撈發現，魚虎竟能1年抱卵2次，後續將持續觀察，並研擬延長防治期。圖／讀者提供
南投縣政府近期電撈發現，魚虎竟能1年抱卵2次，後續將持續觀察，並研擬延長防治期。圖／讀者提供

日月潭遭外來種「魚虎」入侵，南投縣政府今年加強力度，在繁殖期電撈由幼魚組成的「魚球」，自暑假至今已捕捉逾3萬尾，縣府卻也發現，魚虎能1年抱卵2次，產出擴散速度恐比預期的還快，後續將持續觀察，並研擬延長防治期。

縣府農業處指出，「魚虎」學名小盾鱧，攻擊性強、體型大會獵食其他魚種、甲殼類、兩棲類，入侵日月潭後，每年春夏之際進入繁殖期，成魚會護幼集結成一團團「紅色魚球」，集體出動獵食，不論大小魚虎都是橫行潭區的「潭中惡霸」。

為防治日月潭魚虎，去年即與清大研究團隊合作監測，並透過電魚撈捕達8000尾魚虎，但今年發現魚球活動水域變大，族群數量疑增加，加強力度執行電撈防治，自暑假至今已撈捕逾3萬尾，較去年暴增近4倍，數量也創下新高。

而更糟糕的是，縣府近期發現，魚虎竟能1年抱卵2次，農業處表示，這陣子電撈魚球，按往年經驗，撈起來的應該是略為長大的魚虎，未料卻仍有體色通紅、明顯小很多的幼魚，足見魚虎應1年能抱卵2次，且2次卵也已孵出小魚。

農業處表示，目前魚虎要根治移除魚虎已是難事，倘若成體魚虎1年產卵2次是普遍現象，那其產出擴散速度恐比預期的還快，初步評估，未來了要持續監控，電撈期也要依其2次繁殖狀況延長，可能至少要電撈至10月底，以控制其數量。

此外，長期關注日月潭的臉書粉絲專頁「日月潭一等高」也發現，魚虎幼魚體內，竟有一整隻其他魚種的小魚，足見魚虎從幼魚開始就對其他魚種繁衍造成嚴重威脅，直呼其存在很恐怖，也直言感嘆要魚虎在日月潭消失滅跡已是不可能了！

南投縣政府近期電撈發現，魚虎竟能1年抱卵2次，後續將持續觀察，並研擬延長防治期。圖／讀者提供
南投縣政府近期電撈發現，魚虎竟能1年抱卵2次，後續將持續觀察，並研擬延長防治期。圖／讀者提供
南投縣政府近期電撈發現，魚虎竟能1年抱卵2次，後續將持續觀察，並研擬延長防治期。圖／讀者提供
南投縣政府近期電撈發現，魚虎竟能1年抱卵2次，後續將持續觀察，並研擬延長防治期。圖／讀者提供

日月潭 南投

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