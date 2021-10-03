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百歲人瑞80歲時還在務農 吃苦當作吃補

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
大城鄉100歲的康蔡月阿嬤，一生非常辛勞，但卻從不抱怨，她說「把吃苦當作吃補」就是長壽的秘訣。圖／彰化縣政府提供
大城鄉100歲的康蔡月阿嬤，一生非常辛勞，但卻從不抱怨，她說「把吃苦當作吃補」就是長壽的秘訣。圖／彰化縣政府提供

彰化縣長王惠美於重陽節前夕拜訪縣內100歲以上人瑞，今天下午訪視大城鄉康蔡月阿嬤及埤頭鄉許吳柳阿嬤，致贈二位人瑞重陽禮金1萬元、金鎖片等，許吳柳直到80歲都還在務農，以前村裡若有人辦喜事，她還會做紅龜粿給參加喜宴的人一同分享，也熱心於社區服務。

彰化縣今年共有237位百歲人瑞，相較去年增加28人，可以說是長壽縣，王惠美今天在埤頭鄉長杜懿彩、大城鄉公所主任秘書陳玉照等人陪同下拜訪二位百歲人瑞，祝福福她們健康、平安。

埤頭鄉許吳柳阿嬤今年105歲，剛好與王縣長是同一天生日，還會唱唱兒歌，練練小姐時代喜愛的編織草帽，頭腦非常清晰，手腳靈活，她有6名兒女，先生年輕時在高雄唐榮公司工作，後來轉台糖與美國人合作鑿井工程，奠下至今第三代全省鑿井事業，許吳柳非常熱心，她至今都還會到關懷據點走走，宗親、鄰里都很尊敬阿嬤，她也曾接受埤頭鄉模範母親表揚，目前四代同堂，兒孫孝順。

大城鄉100歲的康蔡月阿嬤，31歲即守寡，家裡經濟的重擔都落在阿嬤身上，但她仍堅強勇敢面對，不管務農還是家務、教育子女，阿嬤都默默獨自一人努力熬過來，雖一生非常辛勞，但卻從不抱怨，她說「把吃苦當作吃補」就是長壽的秘訣，因善良、仁慈，除了是子女的好媽媽，一直也都是小姑、小叔心目中的好大嫂，大家最敬愛的長輩。

埤頭鄉許吳柳阿嬤今年105歲，直到80歲都還在務農，以前村裡若有人辦喜事，她還會做紅龜粿給參加喜宴的人一同分享，也熱心於社區服務。圖／彰化縣政府提供
埤頭鄉許吳柳阿嬤今年105歲，直到80歲都還在務農，以前村裡若有人辦喜事，她還會做紅龜粿給參加喜宴的人一同分享，也熱心於社區服務。圖／彰化縣政府提供

人瑞 重陽節

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