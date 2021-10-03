影／秋季限定！南投大崙山變黃金森林 浪漫爆表

時序入秋，號稱「全台最大的銀杏林」南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏造林區上演變裝秀，原本翠綠的銀杏葉由綠轉黃，茶園成了「金黃森林」，步道變成「黃金隧道」，吸引民眾健行及拍照打卡，預估10月下旬全轉變為金黃色，景致迷人超浪漫。

縣府指出，大崙山地區海拔約1250公尺至1500公尺，氣候涼爽，高度夠是重要的高山茶產區，但在配合政府混合造林政策下，廣泛種植樹形優美的銀杏，且隨四季變化，各有風情，春夏是綠葉，秋天轉黃，冬天葉子落光又是另一風貌。

其中，秋天的大崙山銀杏造林區每逢秋季約從9月開始，銀杏葉就逐漸由翠綠色轉金黃色，碧綠茶園被金黃點綴的美不勝收，氣候隨時序轉涼，山頭就越發金黃，循山勢闢建茶園景觀步道則成了「黃金隧道」，總是吸引大批遊客前往拍照打卡。

今年的大崙山現正上演變裝秀，當地小半天休閒農業區發展協會表示，從9月開始轉黃的銀杏林，目前「黃金森林」已相當有可看性，預估10月下旬前就能全面轉變成金黃色，最近已吸引不少人前往健行遊玩，還有民眾專程來拍照打卡。