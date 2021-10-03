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金婚、鑽石婚表揚 「他大聲，你就小聲」老夫妻感情好

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
90歲的趙連志和70歲妻子江貴珠手牽手鰜鰈情深，江貴珠說夫妻相處要互相容忍「他大聲時，你就小聲，甚至無聲」，這樣就吵不起來了。記者林宛諭／攝影
90歲的趙連志和70歲妻子江貴珠手牽手鰜鰈情深，江貴珠說夫妻相處要互相容忍「他大聲時，你就小聲，甚至無聲」，這樣就吵不起來了。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市公所今天舉辦金婚、鑽石婚、白金婚表揚活動，金婚90歲的趙連志和70歲妻子江貴珠手牽手鰜鰈情深，江貴珠說夫妻相處要互相容忍「他大聲時，你就小聲，甚至無聲」，兒女也說，父親很體貼母親，天氣熱時，他就會要母親別煮飯了，兩人感情非常好。

員林市公所昨天和昨天在公19晴雨球場舉辦金婚、鑽石婚、白金婚表揚活動，員林市長游振雄說，今年表揚結婚70年的白金婚共4對、60年鑽石婚73對及50年金婚191對，共表揚268對，表揚活動由員林百果山國際獅子會及彰化縣幸福民歌協會協辦，由市長游振雄表揚，今天彰化縣長王惠美也到場祝福。

今年受表揚的4對白金婚夫妻是陳泉昌阿公與陳秀琴阿嬤、林耀奇與林游淑、劉克來與徐桂、吳沛林與吳張絲，他們共同的體會就是夫妻「睜隻眼、閉隻眼不要太計較」，才能夠相互扶持、牽手一輩子，不過因疫情考量及長者行動不便，今年到場接受表揚與祝福的約有100多對賢伉儷，白金婚長者因年紀較大未到場。

金婚90歲的趙連志和70歲妻子江貴珠今天接受表揚，江貴珠說，丈夫是軍官出身，很有責任感，個性有固執的地方，但要互相容忍，他在生氣時，更不能想他的壞，否則會「著火」，夫妻相處不能氣在心裡，不要計較，不要太執著，紛爭就會過去，一下子就沒事了，也許他們相處還算融洽，覺得兒孫也特別乖。

游振雄說「愛是包容、寬恕與體諒」，夫妻在一起應該彼此努力相互扶持，現在離婚率居高不下，看到現場的老夫妻們真的非常不容易，所謂百年修得同船渡、千年修得共枕眠，千年修來的福份更應該好好珍惜。

員林市公所今天舉辦金婚、鑽石婚、白金婚表揚活動，彰化縣長王惠美和員林市長游振雄與鑽石婚的蔡田、蔡王秀枝賢伉儷合照祝福。 圖／員林市公所提供
員林市公所今天舉辦金婚、鑽石婚、白金婚表揚活動，彰化縣長王惠美和員林市長游振雄與鑽石婚的蔡田、蔡王秀枝賢伉儷合照祝福。 圖／員林市公所提供

金婚90歲的趙連志和70歲妻子江貴珠手牽手鰜鰈情深，一家兒孫和樂融融。記者林宛諭／攝影
金婚90歲的趙連志和70歲妻子江貴珠手牽手鰜鰈情深，一家兒孫和樂融融。記者林宛諭／攝影

員林

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