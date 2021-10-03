影／南投縣長支持誰？朱立倫表態挺最強的「她」

國民黨主席當選人朱立倫今到南投縣向黨員謝票，不斷重申黨內要團結，並強調不論是公投，還是明年地方大選，國民黨沒本錢分裂；至於，南投縣長選戰，國民黨立委馬文君、許淑華及南投市長宋懷琳3女將均表態有意參選，朱立倫有無屬意人選，他說，按民調機制推出最強的候選人，「主席就是挺最強的『她』」。

朱立倫今到南投謝票，到場就逐一跟黨員握手致謝，會中表示，黨主席選舉結束，才是戰鬥的開始，上任後要帶領國民黨團結，面對並打贏公投及明年的地方選戰，明年縣市長選舉要贏就是最大目標，國民黨沒贏，就沒有2024年的總統選舉了。

其次，國民黨以前有67萬名黨員，如今僅剩37萬多人，有太多黨員失聯，因此要海納百川把過去的黨員找回來，把握原來的同志也爭取更多朋友加入，讓國民黨越來越大、越來越強、越來越好。

朱更提到，兩岸關係很重要，他要重啟兩岸交流，不要怕民進黨抹紅攻擊，國民黨就是堅持自己的路線；而他當選後收到美、日、新加坡、歐盟及對岸等賀電，這不是給他個人，是對國民黨的重視，代表國民黨重獲國際的肯定，對岸也關心。

至於，明年縣市長選舉，南投縣長林明溱林明溱已連任過，無法參選，國民黨勢必要推出人選來保住藍天，馬文君、許淑華、宋懷琳都表態有意參選，3女將要在本月16日至18日共3天進行全民調，民調勝出者代表爭取南投縣長提名。