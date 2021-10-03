大學生取餐慢遭外送員飆罵？ Foodpanda：未接到訂餐者反映

台中市一名Foodpanda外送員，昨中午到亞洲大男生宿舍送餐，發生在宿舍外飆罵學生情形，外送員飆罵超過1分多鐘。對此，校方表示，初步調查是因學生把手機設定為拒接陌生電話，故當外送員送餐抵達並通知張姓學生時，電話遭自動切斷，導致該外送員誤以為張生係惡意棄單，並因而發生誤會。

從媒體披露出的畫面可以看到，該名外送員火氣很大，飆罵的聲音引人側目，學生則企圖解釋，一旁還有另兩位同學陪伴。Foodpanda回應說，公司未接獲訂餐當事人反映，此事是有其他人錄下畫面向媒體投訴而引起報導，公司也正在進行了解。

亞洲大學指出，經亞大學務處校安中心調查，張姓學生2日在宿舍透過外送平台訂購餐點，因其手機設定為拒接陌生電話，故當外送員送餐抵達宿舍並通知張生時，電話遭自動切斷，導致該外送員誤以為張生係惡意棄單。張生在檢閱手機訊息後即回撥，並下樓與外送員見面，因耽誤外送員外送時間，故雙方因誤解而發生言語衝突。

學校說，校安人員孟教官接獲其他同學電話通報後前往處理時，雙方已準備各自散去，但孟教官追上正要趕著離開的外送員，請他不要生氣，對方也説沒事沒事，隨即離去。孟教官也立刻找到訂餐那名學生，了解事情來龍去脈與真相後，告知誡學生，日後訂餐時要隨時注意電話，以免再發生類似事件，才不會造成不必要的誤會與困擾。