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他們結褵70年白金婚 秘訣就簡單3個字

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
結婚滿70年的曹清波與曹林阿猜夫婦，向市長林世賢（左二）等人透露，他們相處之道就是不要吵架。記者劉明岩／攝影
結婚滿70年的曹清波與曹林阿猜夫婦，向市長林世賢（左二）等人透露，他們相處之道就是不要吵架。記者劉明岩／攝影

重陽節即將到來，彰化市公所今天上午表揚24對白金婚夫妻（結婚滿70年）、137對鑽石婚夫妻（結婚滿60年），其中住在桃源里的曹清波與與曹林阿猜夫婦，透露70載的相處之道秘訣，就是「嘜冤家（不吵架）」。市長林世賢稱讚說，這種富有智慧的老夫老妻生活哲學，值得大家好好學習。

今年重陽節是國曆10月14日，彰化市為提早向長者賀節，已在9月30日發放全市73里共2萬5255位70歲以上長者，每人500元的敬老禮金，合計發放1262萬7500元，另協助縣府代發65歲以上長者敬老禮金為4594萬9000元。

除發放敬老禮金外，今天在介壽生活藝文館辦「鑽石婚暨白金婚表揚活動」，受表揚計有24對白金婚夫妻（結婚滿70年）、137對鑽石婚夫妻（結婚滿60年）共161對；10月17日同樣在介壽生活藝文館，舉辦金婚（結婚滿50年）夫婦表揚活動，預計表揚250對的金婚夫婦。

市長林世賢說，表揚結婚滿50年、60年、70年夫婦，藉由他們一生守護婚姻的態度及深情，為現代年輕夫妻樹立典範，同時也表達對長者的敬意，並喚起敬老尊賢意識。

其中家住桃源里被表揚的91歲曹清波與92歲曹林阿猜夫婦，是桃源里長曹幸財的堂兄嫂，曹清波的長子曹肇鉦說，父母身體都很康健，父親平時都會上山種果樹、澆水，母親則積極參與社區，擔任義工，他們感情很好，不曾吵架，如果意見不一致，也都會充分溝通，才能修得長達70年共同生活的難得好福分。

結婚 鑽石

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