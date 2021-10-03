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巨業台中沙鹿總站將成歷史 建物租給超商

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿區四平街的巨業沙鹿總站最近圍起圍籬，租給超商。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區四平街的巨業沙鹿總站最近圍起圍籬，租給超商。記者游振昇／攝影

台中市沙鹿區四平街的巨業沙鹿總站最近圍起圍籬，當地居民說巨業沙鹿總站將成歷史，巨業交通公司表示，巨業沙鹿站的站牌仍在，民眾一樣可在當地搭車，只是沙鹿站的建築出租給便利商店，業者最近進行整修，準備營業，不會影響民眾搭車權益。

巨業公司表示，巨業沙鹿站建築今年租給便利商店業者，業者最近才開始整修準營業，今天有民眾在巨業沙鹿站對面等車，民眾表示，今天搭車才知巨業沙鹿站已圍起來進行整修，將開設便利商店。

當地洛泉里長黃金表示，巨業沙鹿站結束營運約1個月，她從民國66年嫁到沙鹿區，當時就有巨業沙鹿總站，已超過半世紀，是沙鹿的記憶，最近許多民眾都在臉書po文懷念，站牌還在，民眾一樣可在此搭車。

便利商店 建築 台中市

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