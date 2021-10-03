彰化市民20年來竟都在危樓購物 民權市場終啟動補強

有35年歷史的彰化市民權市場大樓，921大地震後，經土木技師判定耐震不足必須辦理補強，卻因經費及施工方式、攤商安置等問題，延宕了20年，在中秋節過後總算開始動工，以3個月時間完成1樓梁柱包覆工程，以利攤商重新回來營業，由於近日發生花蓮漫波假期飯店拆除倒塌案，彰化市長林世賢要求包商要做好施工安全維護。

「民權市場補強已空轉了20年，民眾採購的安全是不能等待的！」市長林世賢說，市公所爭取前瞻基礎建設經費2695萬元補助，加上自籌經費共6323多萬元辦理補強，為顧及1樓142戶攤商生計，寬列經費採取新工法盡量縮短施工時間，先行施作1樓43根梁柱包覆，預定在今年12月31日完成，其他樓層梁柱則採阻尼器補強加上其他工程事項，則在明年3月31日前完工。

民權市場大樓補強工程也面臨著攤商組成自救會的抗爭，主要是攤商顧及生計要求暫時安置，及被拆除的攤架、招牌與設備等的復原等，後來經市公所逐步溝通，化解阻力，部分攤商安排到南門市場營業，有的攤商為避免離民權市場太遠，也就近租店面營業以免老主顧流失，但仍有很多民眾抱怨，找不到原攤商，很不方便。