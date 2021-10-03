台14線人止關段護坡施工雙向封 明起交通管制19天

南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路73.2K路段道路邊坡今年8月發生坍方，搶通後評估須進行護坡工程，並排定明天（4日）起至29日上午8時至下午5時施工，平日採20分鐘放行10分鐘進行交通管制，上山請配合現場交管人員指揮通行。

台14線埔霧公路是埔里、仁愛兩地往返的重要道路，同時銜接通往清境、廬山、合歡山等熱門景點，往返車流量驚人，但今年8月疑因山區強降雨，道路邊坡土石濕軟，又遭豔陽曝曬，73.2K處在該月15日發生嚴重坍方，幸未釀人員傷亡。

經搶通，公路總局二工處埔里工務段評估台14線73.2K道路上邊坡滑動，為防邊坡落石坍方將以框形植生加局部框邊噴漿方式，進行邊坡保護工程，預計從明天（4日）起至29日每周一至五的上午8時至下午5時施工，例假日則不施工。

埔里工務段表示，台14線73.2K護坡施工期間，原則上，以半點為單位進行交通管制，採施工20分鐘放行10分鐘，也就是正點、半點施工，每小時的20分、50分可通行，現場也會依實際狀況機動調整，籲請用路人依交管人員指揮通行。

而台14線埔霧公路是當地居民出入，以及上山遊憩的重要道路，不論平、假日車流量都不小，施工期間又逢國慶日，連假期間雖無交管，但仍呼籲民眾若規畫出遊最好能提前出門，預留可能遇到交管或交通耽擱的時間，以免影響行程。

埔里工務段也提醒，山區道路狹窄而易壅塞，建議上山民眾可收聽道路行車廣播、注意路側CMS看板交管資訊，也可上省道即時路況系統http://168.thb.gov.tw，或撥打（04）23715030、0800-231035查詢最新路況，隨時掌握施工動態訊息。