快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台14線人止關段護坡施工雙向封 明起交通管制19天

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
台14線73.2K人止關路段明起護工施工，平日上午8時至下午5時採雙向交通管制。（非現場，示意圖）圖／埔里工務段提供
台14線73.2K人止關路段明起護工施工，平日上午8時至下午5時採雙向交通管制。（非現場，示意圖）圖／埔里工務段提供

南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路73.2K路段道路邊坡今年8月發生坍方，搶通後評估須進行護坡工程，並排定明天（4日）起至29日上午8時至下午5時施工，平日採20分鐘放行10分鐘進行交通管制，上山請配合現場交管人員指揮通行。

台14線埔霧公路是埔里、仁愛兩地往返的重要道路，同時銜接通往清境、廬山、合歡山等熱門景點，往返車流量驚人，但今年8月疑因山區強降雨，道路邊坡土石濕軟，又遭豔陽曝曬，73.2K處在該月15日發生嚴重坍方，幸未釀人員傷亡。

經搶通，公路總局二工處埔里工務段評估台14線73.2K道路上邊坡滑動，為防邊坡落石坍方將以框形植生加局部框邊噴漿方式，進行邊坡保護工程，預計從明天（4日）起至29日每周一至五的上午8時至下午5時施工，例假日則不施工。

埔里工務段表示，台14線73.2K護坡施工期間，原則上，以半點為單位進行交通管制，採施工20分鐘放行10分鐘，也就是正點、半點施工，每小時的20分、50分可通行，現場也會依實際狀況機動調整，籲請用路人依交管人員指揮通行。

而台14線埔霧公路是當地居民出入，以及上山遊憩的重要道路，不論平、假日車流量都不小，施工期間又逢國慶日，連假期間雖無交管，但仍呼籲民眾若規畫出遊最好能提前出門，預留可能遇到交管或交通耽擱的時間，以免影響行程。

埔里工務段也提醒，山區道路狹窄而易壅塞，建議上山民眾可收聽道路行車廣播、注意路側CMS看板交管資訊，也可上省道即時路況系統http://168.thb.gov.tw，或撥打（04）23715030、0800-231035查詢最新路況，隨時掌握施工動態訊息。

埔里 合歡山 南投

延伸閱讀

國慶活動倒數 9/23起總統府周邊分階段交管

中秋連假不塞車也要守荷包 中市警交通管制看這裡

關子嶺溫泉美食節明開幕 串連175咖啡公路警公布交管

中秋連假日月潭周邊進行交管 日管處公布多處步道施工

相關新聞

影／南投縣長支持誰？朱立倫表態挺最強的「她」

國民黨主席當選人朱立倫今到南投縣向黨員謝票，不斷重申黨內要團結，並強調不論是公投，還是明年地方大選，國民黨沒本錢分裂；至...

他們結褵70年白金婚 秘訣就簡單3個字

重陽節即將到來，彰化市公所今天上午表揚24對白金婚夫妻（結婚滿70年）、137對鑽石婚夫妻（結婚滿60年），其中住在桃源...

巨業台中沙鹿總站將成歷史 建物租給超商

台中市沙鹿區四平街的巨業沙鹿總站最近圍起圍籬，當地居民說巨業沙鹿總站將成歷史，巨業交通公司表示，巨業沙鹿站的站牌仍在，民...

彰化市民20年來竟都在危樓購物 民權市場終啟動補強

有35年歷史的彰化市民權市場大樓，921大地震後，經土木技師判定耐震不足必須辦理補強，卻因經費及施工方式、攤商安置等問題...

台14線人止關段護坡施工雙向封 明起交通管制19天

南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路73.2K路段道路邊坡今年8月發生坍方，搶通後評估須進行護坡工程，並排定明天（4日）起至29...

民主檜木何春木百歲特展 中市長人選到齊互動有看頭

「黨外的檜木」何春木百歲紀念展今在台中文化資產園區登場，多位綠營大老致詞向前省議員何春木致敬，形容他是「護民主神山」「人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。