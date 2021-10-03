清水南社里長和各鄰長發疫苗通知單 協助長者網路預約

台中市清水區南社里長崔惠國和各鄰長，最近忙著發放疫苗通知單到各戶，也協助長者1922網路預約，崔惠國不斷提醒里民，記得施打疫苗時間，里民感謝說讚。

台中市從今年6月起首波疫苗施打，清水區南社里長崔惠國總是默默觀前顧後，隨時在快打站協助民眾，讓現場井然有序，他也常常動員該里各鄰鄰長，到府協助長者的接種預約，到挨家挨戶發送通知單，他和各鄰鄰長耐心及細心的告訴長者各項快打流程，讓長者能安心按時的施打，里長及各鄰長協助，讓防疫人員在前線無後顧之憂。