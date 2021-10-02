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台中搶買房搞熱銷下場出爐！市府抓到了最重罰5千萬元

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市民眾今天排隊搶買11期新案，引起地政局重視，會同消保官到場聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規。圖／台中市地政局提供
台中市民眾今天排隊搶買11期新案，引起地政局重視，會同消保官到場聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規。圖／台中市地政局提供

央行9月24日宣布限縮房貸政策打「炒房」，台中市有民眾無懼打「炒房」政策下銀行升息的風險，昨天排隊搶買台中北屯區11期新案「崇德薈」預售屋，甚至2房產品僅靠「一張樓層表及平面圖」2小時內完銷，引發爭議。台中市地政局說，經二度會同消保官等單位聯合稽查，查出銷售紅單共50戶，將按違規戶棟數，各處15至100萬元，最重可罰5000萬元。

根據最新實價登錄資料，台中市北屯區今年前八月的預售住宅大樓成交均價達每坪31.8萬元。現場排隊民眾表示，北屯崇德路上房價漲到每坪40萬元起跳，昨天排隊的新建案開價還有「3字頭」，趕緊來看看。

買房熱不但引起警察到場勸說關切，對違停車輛開罰，台中市地政局會同消保官等單位二度上門聯合稽查。

台中市地政局說明， 地政局分別在昨天下午與今天下午二度會同消保官、內政部地政司、財政部中區國稅局等單位聯合稽查，發現該預售案總戶數為313戶，其中2房共153戶，其中銷售紅單戶數為50戶，尚未完成辦理履約擔保機制，就傳出2房已完銷製造熱銷假象，經確認後可按戶處罰15至100萬元。是否有影響交易秩序之欺罔行為部分，將移送權責機關公平交易委員會處理。

地政局強調，為維護預售屋正常交易秩序，避免消費者衝動而被誤導，針對銷售預售屋行為，訂有相關規定，如有違規行為，查獲違反法令情事，將依法嚴懲，絕不寬貸。

台中市民眾昨天排隊搶買11期新案，引起地政局重視，會同消保官到場聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規。圖／台中市地政局提供
台中市民眾昨天排隊搶買11期新案，引起地政局重視，會同消保官到場聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規。圖／台中市地政局提供
台中市民眾今天排隊搶買11期新案，引起地政局重視，會同消保官到場聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規。圖／台中市地政局提供
台中市民眾今天排隊搶買11期新案，引起地政局重視，會同消保官到場聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規。圖／台中市地政局提供
台中市民眾昨天排隊搶買11期新案，引起地政局重視，會同消保官到場聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規。圖／台中市地政局提供
台中市民眾昨天排隊搶買11期新案，引起地政局重視，會同消保官到場聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規。圖／台中市地政局提供

台中市 消保官 警察

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