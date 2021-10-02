為清貧者身後送行 民眾黨彰縣主委成立社福基金會

台灣民眾黨彰化縣黨部主任委員張雪如，今天成立快樂天堂社會福利基金會，藍綠兩黨地方民代前往道賀，場面盛大；會後民眾黨秘書長謝立功談到明年九合一選舉，直言原則上民眾黨不缺席，為現任彰化縣議員的張雪如未來動向埋下伏筆。

無黨籍縣議員張雪如以濟弱扶貧的公益形象聞名，善事規模越做越大，近年也服務客死台灣的外籍移工，成立社會福利基金會一直是她的心願，今天如願以償，不但成立社福基金會、志工隊，全國唯一的「孤寡清貧善終計畫」也在今天啟動，年約60歲的江姓男子簽下善終計畫志願書，委託快樂天堂社福基金會全權處理他的身後事。

謝立功、民眾黨立委高虹安、台中市黨部代理主委張仲翹、南投市黨部主委簡千翔到場，彰化縣議會國民黨籍議長謝典林率同黨縣議員林庚壬、李浩誠、曹嘉豪、黃千宴登台發表賀詞，縣長王惠美和警、消、社、教四局處一級主管上台表達支持快樂天堂社福基金會的善行，民進黨籍彰化市長林世賢除了祝賀，強調彰化縣發展綠能的重要性。

曾受張雪如服務處幫助的4名弱勢民眾分享經驗，其中許姓青年說著自己年幼因父親去世成為單親孩子，遭同儕霸凌，一度用叛逆對抗「社會不公平」，他感謝「雪如阿姨」帶著他做公益，看到社會更底層有很多人需要幫助，讓他發現自己有多麼幸福。說著說著，許姓青年在台上哭泣，講到自己的幸福又破涕為笑，真性情令全場為之動容，並親睹快樂天堂社福基金會成立前累積的善緣。

張雪如出任快樂天堂社福基金會董事長，表示基金會延續廣寧樂善團「捐棺、善終、濟貧、敬老、扶幼、服務偏鄉公益、防疫、幫助受虐婦幼」等服務，另辦理全國唯一的「孤寡清貧善終計畫」，凡是無償協助無力殮葬的家庭，經各縣市政府社會局處或相關單位轉介經快樂天堂社福基金會核定後，執行莊嚴的接體、豎靈、入殮、火化、封罐、協助安奉晉塔或樹葬、海葬等善終服務及後續關懷。

成立大會結束後，謝立功談到明年九合一選舉。他說，中央黨部經營每個縣市，主委扮演很關鍵角色，未來尋找人才時將以張雪如為標準，民眾黨不分藍綠，不分黨籍，也不是要挖藍挖綠，台灣民眾黨一切以民眾利益為最優先，「我們不是小藍也不是小綠，我們是大白。」為了台灣的純真善良，要做好事、要深耕基層，因此「彰化縣選舉絕對不會缺席」，是否從縣長到議員都會提名？謝立功說，距離明年選舉提名還有一段時間，民眾黨將審慎評估，也不會缺席。

謝立功又表示，未來的縣市選舉，民眾黨以每個議會都要有黨團為目標前進，有3名縣議員才能組成團黨，很多人對台灣民眾黨充滿興趣和信心，因為民眾黨是不同藍綠、正面向上的力量，對人選會進行嚴謹審慎、適才適所的評估。