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離譜！地下車庫如同垃圾堆 左鄰右舍心驚膽戰

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市營北里一處透天社區地下停車場被女住戶堆滿廢棄物，又常在地下室抽菸，讓鄰居擔心引發火警。圖／讀者提供
南投市營北里一處透天社區地下停車場被女住戶堆滿廢棄物，又常在地下室抽菸，讓鄰居擔心引發火警。圖／讀者提供

地下停車場竟被當成垃圾場，堆滿廢棄物。南投市營北里一處透天社區地下停車場遭林姓女住戶堆放廢棄物，紙箱、衣物、塑膠幾乎堆滿車庫，臭味四溢讓鄰居難以忍受，她又常在地下室抽菸，讓居民擔心引發火警，整天提心吊膽，希望縣府能強制清除，以免威脅社區安全。

謝姓居民說，林女獨居在社區，4年前她開始將撿拾舊衣、紙箱和電器用品和塑膠堆放在地下室停車場。雖然車庫是林女所有，但廢棄物越堆越多幾乎占滿車庫，臭味讓左鄰右舍受不了。讓鄰居擔心的是，林女常在地下室抽菸，因為堆滿紙類、塑膠、舊衣等易燃物，鄰居擔心一旦引起火警，整個社區都受害。

但鄰居規勸林女沒用，甚至有住戶願意幫忙清理，並依照回收價格給林女相等的金錢，林女相應不理。昨天台中市發生透天厝一樓堆放大量廢棄物，引發火警後向上竄燒，導致1死3命危，林女行逕居民擔心生命財產受威脅。

南投縣建設處表示，依照公寓大廈管理條例，占用走廊、通道、樓梯等公共空間，管理委員會可以要求住戶改善，亂放雜物嚴重影響通行或衛生，在社區生活規約就可約定，公告後住戶未清理，管委會可強制清運。

外縣市也曾有大樓住戶亂丟垃圾，影響下方住戶居住衛生，社區召開會議，超過三分之二住戶要求亂丟垃圾住戶搬家，管委會發文要求改善，這名住戶仍繼續丟，最後管委會提告，法官判決這名住戶需強制搬遷。

地下車庫為公共區域，住戶有責任維護好環境，建議管委會要求女住戶清理，如果仍不改善，管理委員會可拍下照片、向消防、警察、衛生、建設處等單位檢舉，由主管機關依照相關法規，要求住戶改善否則依法開罰，或提出訴訟強制住戶搬離。

南投市營北里一處透天社區地下停車場被女住戶堆滿廢棄物，又常在地下室抽菸，讓鄰居擔心引發火警。圖／讀者提供
南投市營北里一處透天社區地下停車場被女住戶堆滿廢棄物，又常在地下室抽菸，讓鄰居擔心引發火警。圖／讀者提供
南投市營北里一處透天社區地下停車場被女住戶堆滿廢棄物，又常在地下室抽菸，讓鄰居擔心引發火警。圖／讀者提供
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廢棄物 停車場

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