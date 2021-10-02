台中某建案買賣預約單涉違規 市府將重罰

中市某預售屋建案營造完銷引發爭議，台中市政府今天表示，稽核發現業者有違反預售屋新制紅單（買賣預約單）管理規定情事，將按違規戶棟數，各處新台幣15萬元至100萬元罰鍰。

台中市昨天傳出百人搶購預售屋、業者2房房型在2小時內完銷情事。台中市政府地政局今天對此指出，北屯區「崇德薈」預售屋建案所引發的爭議，市政府連續2天會同消費者保護官、內政部地政司、財政部中區國稅局展開聯合稽查。

地政局表示，此預售屋建案總戶數為313戶（2房房型有153戶），銷售紅單戶數為50戶，尚未完成辦理履約擔保機制，即傳出2房房型完銷的誇大不實消息。

地政局指出，業者疑以不實銷售實績營造購屋熱銷假象，是否有影響交易秩序的欺罔行為部分，將移送權責機關公平交易委員會處理。

地政局指出，經昨天與今天稽核結果，發現業者有違反預售屋新制紅單管理規定情事，涉向買受人收受定金或類似名目金額。

地政局表示，業者雖有書面契據（預售屋購買意願書），但未確立買賣標的物及價金等事項（未載明預售屋總價及停車位位置），違反平均地權條例規定，將按違規戶棟數，各處15萬元至100萬元罰鍰。