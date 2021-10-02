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老年浪浪沒人愛 台中明年試辦認養送寵物保險

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
大型犬、老年犬的流浪動物認養率偏低，台中市明年試辦認養就送寵物保險。圖／台中市動保處提供
大型犬、老年犬的流浪動物認養率偏低，台中市明年試辦認養就送寵物保險。圖／台中市動保處提供

台中市去年流浪動物認養率偏低，議員建議提供寵物保險，可提高認養誘因。台中市動保防疫處長林儒良說，統計至今年9月，台中市認養率已提高到74%，小型犬一直都很搶手，明年起針對較少人認養的大型犬、老年犬提供寵物保險，盼增加認養率。

台中市審計報告指出，去年收容動物認養率只有44.9%，在六都排名倒數第二。民進黨議員賴佳微說，認養率太低，審計部已連兩年要求檢討改善，市府應積極推廣，建議仿效新竹市，提供免費的寵物保險，來協助浪浪找到新家。

賴佳微說，8月發生走私貓安樂死後，引起全民關注，寵物市場有許多來歷不明的貓狗，市府更要加強推廣流浪動物認養，遏止流浪動物悲歌。

台中市動保處表示，市府打造后里動物之家，今年4月重新開幕，已吸引上萬人參觀，每月造訪人數成長15倍，更帶動認養率；過去每周認養動物約5頭，今年成長4倍到20頭，今年統計至9月，認養率已提升到74%，在六都排名提升到第3名。

林儒良說，台中市結合42處認養小站，還跟54家動物醫院中途之家合作，每年送養超過3500頭貓犬，受限於都會區生活翁間，一般民眾偏好小型犬，也可從小培養感情，成犬、大型犬或老年犬認養率偏低。

他強調，台中市明年起將試辦寵物保險，針對較不少青睞的成犬、大型犬或老年犬，認養後免費補助1年寵物保險，寵物發生意外傷害，可支付醫療費用，若寵物走失，還有廣告協尋服務，若試辦成效良好，將繼續推廣。

大型犬、老年犬的流浪動物認養率偏低，台中市明年試辦認養就送寵物保險。圖／台中市動保處提供
大型犬、老年犬的流浪動物認養率偏低，台中市明年試辦認養就送寵物保險。圖／台中市動保處提供

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