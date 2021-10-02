就博會開出月薪7萬等嘸人 彰化等外漂青年返鄉求職

彰化縣今年第三場就業博覽會選在國立北斗家商舉辦，37家廠商聯合徵才，科技業工程師職缺待遇最高，起薪每月7萬元，提供逾1600個工作機會，不過今天500多人求職，形成粥多僧少的特殊現象，高待遇職缺仍等著人才上門，縣政府希望外漂青年返鄉工作，錢多離家近又能照顧父母。

縣政府今年規畫場次大型就業博覽會及200多場單一及小型求職活動，因新冠肺炎疫苗中斷，今天舉辦第三場，刻意選在南彰，邀請37家廠商參加，其中27家是在地廠商，合計提供逾1600個工作機會，在地大廠包括明年將完成建廠的矽品精密二林中科廠，今天提供180個職缺，建大輪胎、允強實業、彥豪金屬、建興安泰及隆昌等大廠總共超過50個以上職缺找人才。

彰化縣是中小企業的故鄉，今天起薪最高的職缺是科技業工程，開出月薪7萬元，製造業大廠徵求車床、銑床等工程師，起薪每月6萬8000元，一般技術人員月薪3至4萬元，服務業薪水接近3萬元起跳，廠商人事部門很熱心說明工作內容，歡迎求職者留資料，但今天500多人求職，不如預期熱烈。

縣長王惠美到場向廠商、求職者致意，並表示根據勞動部去年15至29歲青年勞工就業狀況調查報告，超過8成的青年勞工認為就業資訊有助於找到工作，以「面試或求職技巧」占59.7%最高，「就業市場與情勢分析」占51.5%次之，「職業訓練訊息」也占40.4%，因此今天就業博覽會現場首度設置「求職準備區」及「就業探索區」，模擬面試情境，協助青年勞工盡速找到好工作。

縣政府勞工處在會場也設置職訓及照顧服務宣導專區，提供16班職業訓練、22班照顧服務員訓練的資料；處長柯呈枋說，從廠商提供高薪職缺來看，職場仍以技術類人工「缺最大」，縣政府期待培訓求職坦的專業技能，訓後能穩定就業，也希望到外縣市工作的年輕人返鄉，待遇好，物價水平較低，又能照顧父母，一舉多得。