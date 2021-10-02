苦瓜行情好 家扶兒少體驗摘苦瓜露甜笑

家扶基金會響應「國際消除貧困日」，在每年10月舉辦「生活甘苦節」，彰化家扶中心安排溪湖、埔鹽的受扶助兒童今天到埔鹽鄉蘇家苦瓜園摘苦瓜，秋老虎發威讓25名受扶助兒少汗流浹背，和扶幼委員一起體驗農民「透風落雨日頭曬」的辛苦工作情形，真正感受捐助他們的每一塊錢都賺得不容易。

家扶中心60到70年代的受助兒童已長大，在社會各階層頭角崢嶸，經常回來參加活動回饋家扶，例如家扶前會長周百煌夫婦今天攜手出席，另有彰化家扶扶幼委員會主委廖慧珠等7個後援團體的幹部也共襄盛舉。活動一開始，眾人脫挽袖戴笠，和受扶助兒少走進泥濘苦瓜園間排水道。

溪湖和埔鹽是彰化縣苦瓜主要產地，蘇家苦瓜園園主蘇健益解說種苦瓜的要領、如何判斷苦瓜成熟，小朋友看著瓜苦藤上的白玉苦瓜表面晶亮，都說「好漂亮！穌健益強調，一定要小心呵護，萬一碰撞瓜皮，賣相變差就影響售價。

「看到苦瓜從種植到採收過程，要像保護寶寶一樣細心，我覺得農民好辛苦。」受扶助兒小威說。隔代教養的受扶助兒小佑表示，他常聽阿公說以前的生活比現在更辛苦，要他惜福，今天到苦瓜園聽農民說又自已看到每一條苦瓜都是費盡心力種出來的，讓他真正體會惜福的重要性，感謝阿公阿嬤和一路扶助他的家扶人。

受扶助兒少在農民指導下剪苦瓜，每人剪2至3條帶回家，另現場試吃現採苦瓜，小朋友不太敢吃，咬一小口咀嚼後「其實沒那麼苦」，吃完苦瓜再喝蘇家苦瓜園準備的甜綠豆湯，小朋友都露出快樂笑容。

「田螺含水過冬，做著歹田望後冬。」家扶主任王震光說，台灣早年經濟不富裕，很多善心人士是農民，把辛苦工作捐給家扶或當認養人，蘇家苦瓜園及1983健康蔬果園規畫活動，讓受扶助兒少體驗農民的甘苦，雖然時間不長，但實質接觸至少培養知足與惜福的概念。