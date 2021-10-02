2022年彰縣選戰 謝立功：民眾黨拚議員3席為低標

台灣民眾黨秘書長謝立功今天走訪彰化被問到對於明年縣市長、縣議員選舉看法時指出，民眾黨明年彰化縣的選舉不會缺席，縣議員選戰的低標是希望能當選3席，能在縣議會組黨團。

即將接任台灣民眾黨彰化縣黨部主任委員的無黨籍彰化縣議員張雪如今天在員林市成立「快樂天堂基金會」，彰化縣長王惠美、彰化縣議會議長謝典霖及謝立功、民眾黨不分區立法委員高虹安等到場祝賀。

謝立功接受媒體訪問，針對民眾黨明年在彰化縣長及縣議員選舉看法指出，民眾黨尋找人才就是以張雪如為標準，要找的是能做事的人，不分藍綠及黨籍，民眾黨不是要挖藍或挖綠，民眾黨一定以民意為依歸，民眾黨不是小藍或小綠，是要當白色力量。

謝立功表示，民眾黨一定會深耕基層，明年彰化縣的選舉不會缺席，現在距離選舉的提名還有一段時間，但低標是希望能在彰化縣當選3席縣議員，能在彰化縣議會組成黨團。

張雪如指出，「快樂天堂基金會」未來重點工作，除協助扶持受虐婦女、兒童外，還有全國唯一的「孤寡清貧善終計畫」，將無償協助無力殮葬的家庭為亡者善終服務。