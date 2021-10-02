微熱山丘2.0進駐南投旺來園區 打造森林觀光工廠

微熱山丘進駐南投市旺來產業園區，今天舉辦動土典禮，將興建總樓地板面積4400坪的廠辦大樓，並規畫森林學堂、大草坪、森林花坊、有機蔬食園等，創辦人許銘仁說，他還準備種植幾百棵大樹，打造綠意盎然的森林觀光工廠。

旺來產業園區基礎工程已完成98.6%，近期即將完工，寶田公司（微熱山丘）是第二家動工業者，廠辦大樓預計於2023年第2季完工啟用。

許銘仁說，為了進駐旺來園區他等了9年，終於在8月交地、今天動土，感謝縣長、議會支持，立委許淑華、馬文君協助，將在最快的時間內完成觀光工廠興建，打造台灣觀光園區的典範，並持續結合在地農作，研究水果加工技術，貫徹微熱山丘的精神，和農民合作生產更多充滿台灣人情味的美食。

微熱山丘新創意及生產園區基地建置在旺來園區四塊土地上，計畫興建一棟2層樓廠辦大樓，園區採低度開發，規劃森林學堂、微熱大草坪、森林花坊、有機蔬食園、咖啡小舖等，提供遊客更多體驗。

南投縣長林明溱說，南投縣五大產業園區面積共106公頃，埔里微型園區及福興溫泉區公設已完工，草屯手工藝園區已完成開發商甄選，竹山竹藝園區完成初步規劃。旺來園區，17塊土地申購率達100%，包含微熱山丘、三點一刻、先麥芋頭酥、卜蜂企業，以及知名化妝保養品愛妮雅集團、上市大廠上緯公司等知名廠商進駐，未來旺來園區全部建廠後，每年可創造30億產值，並增加1千人就業機會，