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南投縣府和觀光業合作 推四大旅遊區爭取觀光商機

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府和觀光聯盟參與台北旅展，爭取後疫情觀光商機。圖／南投縣政府提供
南投縣政府和觀光聯盟參與台北旅展，爭取後疫情觀光商機。圖／南投縣政府提供

新冠疫情重創南投觀光，隨著疫情漸趨於穩定警戒可望再次降級，觀光業也重新爭取觀光商機，南投縣府和南投觀光產業聯盟合作，共同參與台北國際夏季及秋季聯合旅展，規畫中興文創集集鐵道、太極美地和台灣之心四大旅遊區域，爭取國人到南投旅遊放鬆身心。

南投縣觀光處長陳志賢說，旅展在台北世貿一館舉行到4日止，南投主題館每天有免費體驗及互動有獎徵答活動，包含信義丹大布農馬告香水、竹山觀光工廠貓頭鷹吊飾，以及中興新村文創湯圓DIY，還加碼抽清境住宿券，體驗高山生活。

這次規畫四大旅遊區域，中興文創以中興新村亮點及文史景觀為主，遊客可騎單車穿越省府綠色隧道，還可串連松柏嶺茶鄉及道教聖地受天宮，感受豐富眷村聚落、傳統工藝、茶文化、廟宇文化等人文風情。

「集集鐵道」可採鐵道旅行，深入名間、集集、水里感受小鎮風情，還可到到信義鄉丹大部落生態旅遊、走一趟最美雙龍瀑布七彩吊橋，並到東埔溫泉區泡湯品各式美食。

「太極美地」有竹山、鹿谷豐富的森林資源和茶鄉文化，到溪頭沈浸森林浴，還可參加瑜珈、頌缽等放鬆心靈行程，或是坐在茶席品茗，參與採茶體驗，深入瞭解茶鄉生活。

「台灣之心」有國際級的旅遊型態，到日月潭騎單車暢遊全球十大最美自行車道，或是到「合歡山暗空公園」欣賞壯麗的星空銀河，體驗高山旅遊。

配合振興方案，南投縣府10月起至明年4月推出振興抽獎活動，在南投消費滿200元即可獲得一次抽獎機會，有機會抽到百萬現金或總統套房等大獎，

南投縣政府也規劃系列活動，10月9日在竹山鎮菸草館舉辦「傳藝來投暨山城Local生活節」，及南投溫泉季、南投健行節，邀請國人到南投泡湯放鬆身心。

南投縣政府和觀光聯盟參與台北旅展，並有馬告香水DIY體驗活動。圖／南投縣政府提供
南投縣政府和觀光聯盟參與台北旅展，並有馬告香水DIY體驗活動。圖／南投縣政府提供
南投縣政府和觀光聯盟參與台北旅展，並由馬告香水DIY體驗活動。圖／南投縣政府提供
南投縣政府和觀光聯盟參與台北旅展，並由馬告香水DIY體驗活動。圖／南投縣政府提供

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