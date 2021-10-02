南投市祖師橋恢復單向通行 路口六條通動線更複雜

南投市祖師橋3月配合中興新村分洪工程施工封閉，原訂10月1日通車，但實際僅開放西向車道，不少駕駛人以為可雙向通行，差點逆向行駛。居民今天表示，祖師橋僅開放單向通行，但路口行車動線複雜更危險。南投縣工務處表示，東向車道將趕在8日完成路面封層，預計9日恢復雙向通行。

祖師橋銜接市區、中興新村兩地是交通要道。配合中興新村分洪工程，從3月8日起封閉至今，車輛繞道通行，信義街、中興路車流回堵。南投縣工務處原本表示，中興新村分洪工程第一期即將完工，等路面完成封層後，祖師橋將在10月1日解封，讓市區交通獲得改善。

但居民和駕駛人反映，祖師橋僅開放西行往市區車道，東行到中興新村車道仍未完工，且東端匯集南營路、東閔路、祖祠東路、中興路及中興路1巷、2巷等6條巷道，被稱為「六條通」，目前開放單線通行，但路口中央仍在施工，雖然有人員管制，但動線複雜。

工務處表示，東向往中興新村車道，因為台電的電桿遷移，必須遷移完畢才能封層，昨天只能先開放西向車道。目前道路只剩水溝、安全島工程，已請包商趕工在8日完成車道路面封層，預計9日就能雙向通車