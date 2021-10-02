台中東區公兒30停車場明年開工 里鄰說明會提出2大隱憂

紓解台中火車站周邊停車需求，台中市政府規劃在東區信義街、立德街、大勇街間公兒30用地興建地上一層、地下三層立體停車場，完工可提供汽車格208席、機車格309席，預計2022年動工、2025年完工。

為了解當地意見，台中市交通局昨晚召開第二次細部設計說明會，邀請當地里長、民眾針對規劃設計、營運管理等提出各項建議，未來細部規劃納入評估。民眾主要憂心「施工會不會影響周邊大樓地基」、「地下水層是否會受影響」兩大問題，交通局長葉昭甫親自解答。

東區公兒30地下停車場基地鄰近台中火車站、忠孝夜市、建國市場及百貨公司。交通局表示，台中火車站每日超過5萬旅運人次進出，具相當規模的車流與人流，去年大智路打通、近年大型購物商城及影城進駐等，未來將串連集客效應，急迫有停車需求，目前規劃是地下停車場，地面打造鄰里綠地公園，利於休憩活動，將土地充分使用達到公共造產、便利居民的友善設施。

東區公兒30目前是立德平面停車場，將改建成公園兼立體停車場，投入經費總計3億5900萬元，預計今年10月初上網招標、12月完成決標，預定2022年開工、2025年完工，提供汽車格208席、機車格309席，9月10日已召開第一次細部設計說明會，昨天召開第二場次里鄰說明會，聽取民眾意見。

交通局長葉昭甫說，昨晚的說明會當地民眾提出具體兩大問題。第一是東區公兒30周邊有幾棟大樓，與公兒30基地緊鄰約4米巷道，民眾憂心若挖地下3層會不會影響地基？地震大樓傾斜？或施工造成他們建築牆壁有裂縫？

葉昭甫表示，施工前會請第三方公正單位，檢驗周邊大樓屋況，若日後因工程產生問題，營建廠商要負責恢復原狀和賠償。第二是居民憂心施工抽地下水，會不會有地層下陷問題？

交通局說，台中地質是「軟礫石層」，公兒30會採平面下挖後，會先在基地周邊做防水設施，屆時只會抽出基地下方的地下水，不會影響到周邊社區的地下水層，現在水資源寶貴，基地湧出的地下水也有配合的單位取水再利用。

另有民眾針對造型、設計提出建議，周邊進出口動線要規劃良善，希望大車進出影響到交通。葉昭甫說，這些是未來的細部設計，進出動線規劃會提報告書送交通影響評估。

交通局指出，工程預計興建地下3層至地上1層立體停車場，平面層設有公園兒童遊戲區、里民活動中心，平面層至地下一層提供機車停車位309席，地下2、3層有汽車停車位208席。

里民活動中心整體外觀引用鄰近台中火車站紅磚白飾帶的辰野金吾式樣建築，挾帶有著優雅的後文藝復興風格再融合現代建築簡單俐落線條，將台中後火車站人文脈絡歷史與斜屋等運用建築意象凝結時間軌跡成為永恆的記憶。