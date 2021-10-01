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精密一期違約案中市府勝訴 台開應返還結餘款17億餘元

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市民國87年與台灣土地開發公司簽約，委託辦理精密機械科技創新園區一期開發案，期間台開違約，擅自轉出結餘款，中市府歷經近2年努力今天確定勝訴，台開公司應返還17億1237萬4807元結餘款。圖／台中市經發局提供
台中市民國87年與台灣土地開發公司簽約，委託辦理精密機械科技創新園區一期開發案，期間台開違約，擅自轉出結餘款，中市府歷經近2年努力今天確定勝訴，台開公司應返還17億1237萬4807元結餘款。圖／台中市經發局提供

台中市政府民國87年與台灣土地開發公司簽約，委託辦理精密機械科技創新園區一期開發案，開發期間台開公司違反雙方契約約定，擅自轉出結餘款，市府為捍衛權益在108年12月3日向台中地方法院提起民事訴訟，歷經近2年努力，終獲台中地方法院判決中市府勝訴，台開公司應返還17億1237萬4807元結餘款。

經發局表示，當年因應台中地區主領產業的機械業投資設廠用地需求，提供一處設施完善的高附加價值生產園區，市府委託台開公司精密一期開發案，但開發期間台開公司違反雙方契約，擅自轉出結餘款，依台中地方法院9月30日宣判結果，台開要償還的17億多結餘款，自判決確定翌日起至清償日止，按年息5%計算利息，並宣告市府在提供5億7079萬1602元供擔保後，得進行假執行。

經發局補充，除精密一期開發案外，市府針對與台開公司的其他案件，如台中工業區二期護坡地、精密機械科技創新園區二期等案件，皆已採法律訴訟程序，將持續積極捍衛保障市府權益。

民事訴訟 台中市

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