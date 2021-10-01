疫情部分行業仍停業 中央補助勞工有限額申請要快
受疫情影響，仍有部分行業無法復業，包括K書中心、麻將休閒館、遊藝場等，經濟部也針對這些行業將進行公告停業補貼給事業主和員工，彰化縣經綠處也提醒需在10月31日前提出申請，且中央經費有限額用完為止。
彰化縣曾出現養身館確診傳播鍊，而中央規定如理容院、酒吧、麻將休閒館、遊藝場等都還不能營業，日前也有外縣市從業人員發起抗爭，中央因此提出相關補助計畫。
彰化縣府經綠處處長劉玉平說，由於中央此補助有限定經費，彰化縣相關行業別業者約400多家，影響員工也有數千人，業者及員工應盡快提出申請，因都會區申請可能會很熱門，否則經費用完就申請不到了。
申請業者是以今年8月1日前即依法有公司登記，且於8月1日仍有中央公告關閉營業場所之事業，全職員工每人可補貼3萬元，事業主以全職員工人數乘以一萬為補貼金額。
劉玉平說，由於這些行業至今還無法復業，員工生計受影響，因此不受限於8月1日前有申請過勞工紓困金者，此次仍可再申請，不過業者在10月底前不能有解散或歇業、違法解雇員工或違反傳染病防治法相關規定裁處者，就不能請領補助。
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