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偏鄉小街小巷道路排水都改善 彰化縣府預計年底3路完工

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府團隊今天勘察芳苑鄉漢寶養殖區「海尾排水北側進排水路改善工程」，地方人士到場關切。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府團隊今天勘察芳苑鄉漢寶養殖區「海尾排水北側進排水路改善工程」，地方人士到場關切。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉漢寶養殖區與永興養殖區進排水路的護岸土堤，因老舊塌陷，遇雨溢堤，進排水路與防洪功能都受影響，芳苑鄉新興巷及竹塘鄉新生路也龜裂破損，縣政府農業和工務兩處的團隊今天前往勘察，向在地民眾保證，發包後將如期如質完工，

農業處人員簡報芳苑鄉漢寶養殖區「海尾排水北側進排水路改善工程」，東西向長度860公尺、南北向長度350公尺，縣政府兩年多前規畫、積極向中央爭取到「前瞻基礎建設計畫」及「養殖漁業振興計畫」經費，提高道路高度、修築堤岸，並拓寬排水路以利排水，總工程款5933萬元，工期300日曆天，預計明年8月底完工。

縣長王惠美說，漢寶養殖區因潮汐導致水位較高，排水路路面較低，海水容易經溢入漁塭，改變養殖水的鹽分濃度，造成文蛤死亡，她2016年擔任立委，開始努力爭取芳苑鄉漢寶養殖區海尾排水北側進排水路改善工程，直到今年經費才落實執行並完成發包，將加高土堤，在遇大雨時，水不會溢堤而導致文蛤死亡，縣府採納地方民眾反映，也將斥資500多萬元整合南邊的橋梁和路面。

漁業處人員簡報永興養殖區第一南北進排水路改善工程，經費約2500萬元，在設計過程中將參考在地鄉親的建議後才辦理發包，預計明年初開工，年底完工。

縣長王惠美說，縣府已在3個養殖區進行進排流（進排水路）的規劃報告，待規劃結果出爐，將依專家建議到地方舉辦說明會，至於因台61線建造改變水路影響排水的問題，將請工務處、水資處及農業處共同會勘以儘快改善。

彰化縣政府工務處團隊負責簡報芳苑鄉新興巷及竹塘鄉新生路的道路工程，新興巷是鄉道彰119線連結功湖北路一段（縣道148線企），縣政府將自彰119-1線路口起至建平段673地號前，路寬8公尺，改善1.1公里，工程9月29日起開工，預計30日曆天就會完工，總經費429萬元。

竹塘鄉新生路是鄉道彰175線連結竹塘鄉小西村、竹林村與竹鹿路保安巷（彰170線）的重要道路，改善範圍自新生路（巷子溝排水）起至竹鹿路保安巷路口止，長度約1公里，路寬約6公尺，刨除已龜裂的瀝青混凝土路面後重鋪，另外加高南段護欄基座的長度約200公尺，保安巷口新設RC橋板，總經費309萬。

王惠美說，為避免下雨天時民眾路經人孔蓋而滑倒，目前整合台水、瓦斯、台電及中華電信等管線單位，將人孔蓋趕快下地，目前中華電信管線已經下地，將在110年10月上旬開工，75日曆天就會完工，縣政府也請民眾盡速申請管線，一旦人孔蓋下地後，為避免被批評整天挖路浪費經費，路面將維持兩年內不挖，希望全民也能一起監督。

彰化縣芳苑鄉新興巷道路龜裂，亟需改善。記者簡慧珍／攝影
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王惠美

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