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台中跨黨派抗議 盼東豐快接國道採「立交共構」交流道

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
地方一直希望東豐快速道路銜接國道4號豐潭段能規劃「立交共構」的交流道，目前仍是下台三線豐勢路後，再上交流道往東行，造成不想到豐原的車輛也被迫下到豐勢路再上交流道，將造成嚴重塞車。圖／陳清龍提供
地方一直希望東豐快速道路銜接國道4號豐潭段能規劃「立交共構」的交流道，目前仍是下台三線豐勢路後，再上交流道往東行，造成不想到豐原的車輛也被迫下到豐勢路再上交流道，將造成嚴重塞車。圖／陳清龍提供

延宕多年的「東勢-豐原生活圈快速道路」在台中市長盧秀燕上任後加速推動。國道4號豐潭段預計明年完工，地方跨黨派民代陳清龍、段緯宇、吳顯森與朱元宏今天到台中市議會陳情，要求國道4號豐潭段和東豐快速道路銜接處應興建「立交共構」的立體交流道，不要先走平面道路「豐勢路」後再上交流道，否則，屆時平面道路將形成交通瓶頸。

東豐快全長9.6公里，採分標分段執行共計5標，第4、第5標已在2018年完工，預計明年辦理第3標工程持續推展。豐勢交流道位於東豐快速道路第1標隧道段範圍，目前依交通部交付的綜合規劃方案辦理，將配合現行國道4號豐勢交流道系統，環評核定路廊起點為豐原區豐勢路二段。

市議員陳清龍、段緯宇、朱元宏今天率領豐原區翁子里長連佳振、朴子里長陳文啟、翁社里長吳安修、田心里長徐倍基與當地居民到市議會抗議，批市府建設局「已讀不回」，地方一直希望東豐快速道路銜接國道4號豐潭段能規劃「立交共構」的交流道，目前仍是下台三線豐勢路後，再上交流道往東行，造成不想到豐原的車輛也被迫下到豐勢路再上交流道，將造成嚴重塞車

陳清龍表示，豐勢路要銜接交流道約會經過600公尺，但短短600公尺就有10支交通號誌，屆時整條豐勢路一定會大塞車，強烈主張應採「立交共構」，讓百年建設一次到位，別讓豐勢路重演中清交流道的塞車夢靨。段緯宇表示， 盧市長時代的規劃容易讓人迷路，應依照胡志強市長時代，採取立交共構銜接國四的規劃。朱元宏說，6百公尺道路就有10支交通號誌，不如立交共構來的快速，市府應考慮居民的要求。

建設局表示，東豐快在豐原端除了與原有國道四號能「立交共構」快速銜接國1、國3之外，隨著現在興建中的國四豐潭段工程即將在明年完工，知道議員、里長及居民都非常關心。

建設局表示，並沒有排除東豐快未來能再跟豐潭段規劃「立交共構」，市府已與高公局多次討論，將朝著地方建議的方向推動，讓東豐快與豐潭段銜接通往74線潭子方向，以最可行的立交繞行路線。因該處是第一標工程，周邊有很多房屋，也會面臨用地取得等問題，需要縝密的路線調查，希望符合地方期待。

地方民眾和民代要求國道4號豐潭段和東豐快速道路銜接處應興建「立交共構」的立體交流道，位於圖上黃色國四豐潭段、紅色東豐快的交叉點。圖／台中市建設局提供
地方民眾和民代要求國道4號豐潭段和東豐快速道路銜接處應興建「立交共構」的立體交流道，位於圖上黃色國四豐潭段、紅色東豐快的交叉點。圖／台中市建設局提供
地方跨黨派民代陳清龍、段緯宇、吳顯森與朱元宏今天到台中市議會陳情，要求國道4號豐潭段和東豐快速道路銜接處應興建「立交共構」的立體交流道。記者喻文玟／攝影
地方跨黨派民代陳清龍、段緯宇、吳顯森與朱元宏今天到台中市議會陳情，要求國道4號豐潭段和東豐快速道路銜接處應興建「立交共構」的立體交流道。記者喻文玟／攝影
豐勢路要銜接國道四號的交流道約600公尺，就有10支交通號誌，民代希望東豐快速道路和國道4號豐潭段，能興「立交共構」的交流道，緩解車流。圖／陳清龍提供
豐勢路要銜接國道四號的交流道約600公尺，就有10支交通號誌，民代希望東豐快速道路和國道4號豐潭段，能興「立交共構」的交流道，緩解車流。圖／陳清龍提供
地方跨黨派民代陳清龍、段緯宇、吳顯森與朱元宏今天到台中市議會陳情，要求國道4號豐潭段和東豐快速道路銜接處應興建「立交共構」的立體交流道。記者喻文玟／攝影
地方跨黨派民代陳清龍、段緯宇、吳顯森與朱元宏今天到台中市議會陳情，要求國道4號豐潭段和東豐快速道路銜接處應興建「立交共構」的立體交流道。記者喻文玟／攝影

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