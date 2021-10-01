南投縣新任環保局長李易書上任 面臨垃圾堆積去化難題

南投縣政府環保局長今天交接，前局長方信雄轉任縣府參議，由環保署環境督察總隊科長李易書接任。李易書表示，將儘快去化南投縣累積的10萬公噸垃圾，並加強取締偷倒廢棄物，解決南投縣棘手的垃圾處理問題。

李易書具台灣大學環境工程學碩士學位，歷任行政院環境保護署技正、環境督察總隊科長等職務。今天交接儀式，環境督察總隊長李健育、公害糾紛裁決委員會主任委員洪淑幸、廢管處長賴瑩瑩等人到場祝賀。

南投縣副縣長陳正昇說，感謝卸任局長方信雄20幾年來對南投縣環保用心與付出，因個人生涯規劃考量，轉任縣府參議。縣府自環保署借將，希望藉由李易書在中央處理垃圾問題經驗，為南投縣環保政策提供更有效的規畫。方信雄也期勉李易書上任後，加速解決南投縣最棘手的垃圾問題。

李易書說，南投縣有不少垃圾堆置在草屯、南投、竹山和名間，他將立即協調其他縣市代為處理，逐步去化垃圾，並作好堆置區管理和環境維護。

南投縣每天垃圾量250公噸，將加強垃圾分類和資源回收，並建置自主垃圾處理設施，朝向綠能化的方式，達到解決垃圾處理舆發展綠色再生能源目標。

李易書說，近期有不法業者在南投縣任意棄置廢棄物，也將應用最新的影像監控技術，24小時監看，並與檢警調合作共同查緝不法，嚴懲嚴辦。