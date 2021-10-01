快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投縣新任環保局長李易書上任 面臨垃圾堆積去化難題

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣新任環保局長李易書今天上任，希望透過縣市合作、加強回收分類，減少南投縣垃圾堆積問題。圖／南投縣政府提供
南投縣新任環保局長李易書今天上任，希望透過縣市合作、加強回收分類，減少南投縣垃圾堆積問題。圖／南投縣政府提供

南投縣政府環保局長今天交接，前局長方信雄轉任縣府參議，由環保署環境督察總隊科長李易書接任。李易書表示，將儘快去化南投縣累積的10萬公噸垃圾，並加強取締偷倒廢棄物，解決南投縣棘手的垃圾處理問題。

李易書具台灣大學環境工程學碩士學位，歷任行政院環境保護署技正、環境督察總隊科長等職務。今天交接儀式，環境督察總隊長李健育、公害糾紛裁決委員會主任委員洪淑幸、廢管處長賴瑩瑩等人到場祝賀。

南投縣副縣長陳正昇說，感謝卸任局長方信雄20幾年來對南投縣環保用心與付出，因個人生涯規劃考量，轉任縣府參議。縣府自環保署借將，希望藉由李易書在中央處理垃圾問題經驗，為南投縣環保政策提供更有效的規畫。方信雄也期勉李易書上任後，加速解決南投縣最棘手的垃圾問題。

李易書說，南投縣有不少垃圾堆置在草屯、南投、竹山和名間，他將立即協調其他縣市代為處理，逐步去化垃圾，並作好堆置區管理和環境維護。

南投縣每天垃圾量250公噸，將加強垃圾分類和資源回收，並建置自主垃圾處理設施，朝向綠能化的方式，達到解決垃圾處理舆發展綠色再生能源目標。

李易書說，近期有不法業者在南投縣任意棄置廢棄物，也將應用最新的影像監控技術，24小時監看，並與檢警調合作共同查緝不法，嚴懲嚴辦。

南投 廢棄物 環保署

延伸閱讀

自來水接管工程意外 南投工人摔落6米深水管重傷昏迷

監委視察南投偏鄉學校 縣府盼教育部減輕補助自籌款

南投縣今年已38人喪生路口　10月1日起實施路口大執法

公費流感疫苗2階段今開打 南投縣啟動多重防呆機制

相關新聞

台中跨黨派抗議 盼東豐快接國道採「立交共構」交流道

延宕多年的「東勢-豐原生活圈快速道路」在台中市長盧秀燕上任後加速推動。國道4號豐潭段預計明年完工，地方跨黨派民代陳清龍、...

精密一期違約案中市府勝訴 台開應返還結餘款17億餘元

台中市政府民國87年與台灣土地開發公司簽約，委託辦理精密機械科技創新園區一期開發案，開發期間台開公司違反雙方契約約定，擅...

台中低碳永續樂活週逾萬人參與 今抽出193名得獎者

推廣低碳永續觀念，台中市政府舉辦一系列「低碳永續樂活週」線上活動，昨天圓滿結束，吸引超過1萬4000人次參與並享有抽獎機...

南投縣新任環保局長李易書上任 面臨垃圾堆積去化難題

南投縣政府環保局長今天交接，前局長方信雄轉任縣府參議，由環保署環境督察總隊科長李易書接任。李易書表示，將儘快去化南投縣累...

鳥嘴潭石綿案立委環團現勘 譴責中水局已破壞現場

針對草屯鳥嘴潭人工湖挖出石綿廢棄物，極可能嚴重下游民生飲用水的供水品質，當大家移師鳥嘴潭AB區看工程進度，再到C區挖到石...

台中東南區綠營交棒二代競爭激烈 男性初選「四搶二」

2022年九合一選舉，台中市東南區議員邱素貞今天正式宣布，將交棒給女兒、南區國光里長陳雅惠，搶頭香主打「經驗傳承、服務接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。