鳥嘴潭石綿案立委環團現勘 譴責中水局已破壞現場

針對草屯鳥嘴潭人工湖挖出石綿廢棄物，極可能嚴重下游民生飲用水的供水品質，當大家移師鳥嘴潭AB區看工程進度，再到C區挖到石綿的地點觀看後，發現中水局已移除石綿和篩下物，興建排水溝後的現場，不但遭覆土掩蓋，已無法採樣。

由立法委員陳椒華發起的現勘，上午邀集水利署、環保署、南投環保局、台灣自來水公司和多個環保團體到場實地了解，只是面對已遭破壞的現場，更難以確認是否完全清理乾淨，僅能憑中區水資源局出示的照片認定。

眾人譴責中水局破壞現場，湮滅證據，環保團體也對中水局前年底就挖到石綿，1年多來卻未主動公開表示不滿，甚至連鳥嘴潭生態委員都不知情，資訊不透明、罔顧公民參與權益。

立委陳椒華當下要求中水局，提供石綿清理的相關照片及紀錄，佐證石綿及篩下物清理情形；並請環保署參考美國方法，研議檢驗水中石綿檢驗方法，提供給水利署確認鳥嘴潭原水是否含有石綿，確認安全無虞後方可在10月下旬供水。

此外，各單位將再安排10月4日下午至彰化芳苑達軒土資場，會勘石綿篩下物是否含有石綿，釐清篩下物是否為有害事業廢棄物。

中水局副局長潘禎哲表示，在C區外圍排水溝開挖所發現的石綿，目前是依照相關法規陳報南投縣環保局及清理。

彰化縣議員吳韋達表示，鳥嘴潭將供應彰化地區飲用水，挖到石綿讓人憂心水質安全，建請水利署和自來水公司要確保水質安全，但由於我國飲用水水質標準檢驗項目不含石綿，目前也無標準檢驗方法，希望參考有訂自來水石綿限量的美國，看如何檢驗水中的石綿。