影／月眉糖廠112年製糖工場獲保存 緊急搶修外牆堵漏水

台中市后里區月眉糖廠轉型為月眉觀光糖廠，其中製糖工場已有112年歷史，今立委楊瓊瓔團隊召集后里區長、當地里長與相關單位進行座談會，文化部文化資產局、市府文化局評估製糖工場列為歷史建築，將修復、活化0.6公頃製糖工場，首要搶修破損鐵皮外牆、玻璃窗與漏水問題，未來結合當地產業、景點，規劃出文化路徑。

立委楊瓊瓔團隊今邀集文化部文化資產局局長陳濟民、台中市府文化局副局長曾能汀、台糖股份有限公司中彰處經理黃進添、后里區長賴同一與后里區各里長進行「歷史建築-月眉糖廠製糖工場」未來活化利用、帶動后里發展會議。

台糖股份有限公司中彰處經理黃進添表示，約0.6公頃的製糖工廠已列為歷史建築，因工廠建築體積龐大，規劃分期、分階段修復，短期經費預估約2億元，將緊急搶修外牆，避免雨水滲漏室內，二、三樓地板安全施工，確保遊客參觀安全。長期的執行硬體修復工程第一期至第三期計畫，完全修復預估需5億2千萬元。

文化部文資局局長陳濟民說，製糖工場有112年歷史，且是全國唯一囪底隧道(煙道)，審核通過為歷史建築，將進行分期緊急修復。

陳也提出「越在地，越國際」觀點，希望以糖廠為主題串聯廠內老樹、宿舍與歷史景點，結合當地農場品與觀光景點，建議下次會議邀請在地文史工作者，說出糖廠與后里區的歷史故事，串起文化路徑。

月眉糖廠總面積14.6公頃，黃進添表示，台糖依據共學：糖業文化體驗、共創：進行招商開發、共利：展售商品餐飲區、共生：結合社福、醫院與綠帶，四大方針進行全區活化，初估需7億元經費。

目前台糖預計出租土地給住宿式長照機構，面積約4485平方公尺，已進入詳談簽約，衛福部豐原醫院也預定承租台糖用地建設后里醫院，黃進添說，目前醫院旁邊緊鄰一處公園，正進行土地都市變更，預計醫院用地占8174平方公尺。

月眉里長吳新春、眉山里長潘錦致則強調，未來長照中心與醫院進駐，人潮、車潮勢必增加，希望相關單位重視周遭道路路寬與車流狀況，別成為當地居民與遊客的「塞車景點」。